Pérez Mackenna enfatiza que no restablecer relaciones con Bolivia “no va a ser un impedimento en nuestros intereses bilaterales”

Pérez Mackena enfatiza que no restablecer relaciones con Bolivia “no va a ser un impedimento en todos nuestros intereses bilaterales”

El canciller Francisco Pérez Mackenna abordó este viernes las posibilidades de restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia, esto tras la cumbre de seguridad desarrollada ayer en Santiago en la que habría participado cancilleres de Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia.

“Lo importante aquí es ir resolviendo los problemas, sentarnos a conversar, establecer relaciones de amistad y de confianza, y vernos cara a cara”, señaló sobre el tema en una entrevista en radio Duna.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que el restablecimiento total de relaciones con Bolivia finalmente depende de aquel país. “ Pero no va ser un impedimento en la situación actual como para que sigamos avanzando en todos nuestro intereses bilaterales ”, enfatizó.

Los cancilleres Fernando Aramayo y Francisco Pérez Mackenna. Ministerio de Relaciones Exteriores

Por lo mismo, también mencionó que finalmente desde la Cancillería no resulta un objetivo restablecer relaciones, sino que “un anhelo”, ya que finalmente la decisión también depende del lado boliviano.

“Está en mis metas tener la mejor relación con Bolivia y avanzar en la confianza al punto de que consigamos todos los objetivos con la situación actual. Esa es mi meta”, señaló.

Otra situación que también abordó fue la relación con Venezuela, de la que señaló que sí mantienen como objetivo restablecer relaciones consulares.

“Obviamente que las relaciones consulares no las rompimos nosotros, necesitamos la concurrencia, la voluntad de Venezuela para restablecerla. Y nosotros hemos conversado con Venezuela sobre este tema”, señaló al respecto Pérez Mackenna.

Tras sostener una reunión con Yvan Gil, canciller venezolano, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), señaló que quedó con la sensación que es posible finalmente restablecer relaciones.

“Cuando yo conversé con el canciller venezolano lo vi muy bien dispuesto, así que no tenía una experiencia previa, pero mi primera impresión fue buena”, acotó.

Así las cosas, también enfatizó que hasta ahora han sostenido conversaciones directas con el país, sin tener como intermediario a Estados Unidos, nación que en enero de este año habría sacado del poder a Nicolás Maduro. “No le hemos pedido ayuda a Estados Unidos, estamos dialogando en forma directa”, enfatizó el canciller chileno.