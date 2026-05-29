SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pérez Mackenna enfatiza que no restablecer relaciones con Bolivia “no va a ser un impedimento en nuestros intereses bilaterales”

    “Está en mis metas tener la mejor relación con Bolivia y avanzar en la confianza al punto de que consigamos todos los objetivos con la situación actual. Esa es mi meta”, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores sobre esta situación.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Pérez Mackena enfatiza que no restablecer relaciones con Bolivia “no va a ser un impedimento en todos nuestros intereses bilaterales” DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El canciller Francisco Pérez Mackenna abordó este viernes las posibilidades de restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia, esto tras la cumbre de seguridad desarrollada ayer en Santiago en la que habría participado cancilleres de Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia.

    Lo importante aquí es ir resolviendo los problemas, sentarnos a conversar, establecer relaciones de amistad y de confianza, y vernos cara a cara”, señaló sobre el tema en una entrevista en radio Duna.

    En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que el restablecimiento total de relaciones con Bolivia finalmente depende de aquel país. “Pero no va ser un impedimento en la situación actual como para que sigamos avanzando en todos nuestro intereses bilaterales”, enfatizó.

    Los cancilleres Fernando Aramayo y Francisco Pérez Mackenna. Ministerio de Relaciones Exteriores

    Por lo mismo, también mencionó que finalmente desde la Cancillería no resulta un objetivo restablecer relaciones, sino que “un anhelo”, ya que finalmente la decisión también depende del lado boliviano.

    Está en mis metas tener la mejor relación con Bolivia y avanzar en la confianza al punto de que consigamos todos los objetivos con la situación actual. Esa es mi meta”, señaló.

    Otra situación que también abordó fue la relación con Venezuela, de la que señaló que sí mantienen como objetivo restablecer relaciones consulares.

    Obviamente que las relaciones consulares no las rompimos nosotros, necesitamos la concurrencia, la voluntad de Venezuela para restablecerla. Y nosotros hemos conversado con Venezuela sobre este tema”, señaló al respecto Pérez Mackenna.

    Tras sostener una reunión con Yvan Gil, canciller venezolano, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), señaló que quedó con la sensación que es posible finalmente restablecer relaciones.

    Cuando yo conversé con el canciller venezolano lo vi muy bien dispuesto, así que no tenía una experiencia previa, pero mi primera impresión fue buena”, acotó.

    Así las cosas, también enfatizó que hasta ahora han sostenido conversaciones directas con el país, sin tener como intermediario a Estados Unidos, nación que en enero de este año habría sacado del poder a Nicolás Maduro. “No le hemos pedido ayuda a Estados Unidos, estamos dialogando en forma directa”, enfatizó el canciller chileno.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaCancilleríaBoliviaVenezuelaRelaciones diplomáticas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Mas dice que tasa de desempleo “que hemos heredado” es un “drama social” tras una década de estancamiento

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    De Grange no descarta ir a los tribunales de justicia por “deudas” heredadas en Transportes

    Lo más leído

    1.
    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    Guzmán queda fuera: comisión escoge a exministra Lobos y a abogado de la Cámara como opciones para la secretaría del Senado

    2.
    Postulación a la ONU: Bachelet se reúne con canciller británica, espera cita con Macron y prepara su primer debate

    Postulación a la ONU: Bachelet se reúne con canciller británica, espera cita con Macron y prepara su primer debate

    3.
    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    4.
    Senado resuelve derivar megaproyecto a comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente

    Senado resuelve derivar megaproyecto a comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    En qué regiones de Chile habrá lluvia desde hoy hasta el domingo, según el pronóstico del tiempo

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel
    Tecnología

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 29 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales
    Chile

    Exdirectora de Junaeb califica de “injuriosa” acusación de su sucesor y está evaluando acciones legales

    Bachelet destaca su participación en primer debate por la ONU y apunta a revitalizar la cooperación internacional

    De Grange no descarta ir a los tribunales de justicia por “deudas” heredadas en Transportes

    Ministro Mas dice que tasa de desempleo “que hemos heredado” es un “drama social” tras una década de estancamiento
    Negocios

    Ministro Mas dice que tasa de desempleo “que hemos heredado” es un “drama social” tras una década de estancamiento

    Ticketplus, la empresa fundada por chilenos, alista su apertura a bolsa en EEUU

    Mal apronte para el Imacec: producción industrial sufre otra caída en abril por desplome minero y baja pesquera

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens
    Tendencias

    “Caminan entre nosotros”: la campaña de Trump que compara a los migrantes indocumentados con aliens

    Cómo dejar de fumar de forma realista y con respaldo científico, según un médico broncopulmonar

    7 señales de que complaces al resto y cómo cambiarlo para cuidar tu bienestar, según la psicóloga Ingrid Clayton

    “¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio en Argentina al triunfo de la UC en La Bombonera
    El Deportivo

    “¿En qué momento Boca perdió la mística?”: el severo juicio en Argentina al triunfo de la UC en La Bombonera

    “Otra noche catastrófica”: la prensa internacional reacciona a la eliminación de Boca Juniors a manos de la UC

    “Para la otra”: la UC se toma revancha de periodista argentino que ninguneó a los cruzados

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía
    Tecnología

    Xiaomi presenta en Chile la serie 17T con lentes Leica y batería para más de 40 horas de autonomía

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Google celebra 15 años en Chile y proyecta que impacto económico de la IA “podría alcanzar hasta un 20% del PIB”

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral
    Cultura y entretención

    “Vivíamos con lo justo”: el mundo de Wings y Paul McCartney vuelve a volar en una historia oral

    Acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena es condenado a 15 años de prisión

    Del cementerio general a la Alameda: la historia de la cripta de Bernardo O’Higgins

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres
    Mundo

    “Caminan entre nosotros”: la Casa Blanca lanza un mapa de detenciones de inmigrantes y los compara con extraterrestres

    Países europeos condenan el “acto irresponsable” de Rusia tras el impacto de un dron en Rumania

    El presidente de Bolivia señala que Evo Morales “tiene los días contados”: “No podrá escaparse de la justicia”

    Salud menstrual más consciente y sustentable
    Paula

    Salud menstrual más consciente y sustentable

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales