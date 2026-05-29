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    Cancilleres de la región firman compromiso impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

    El acuerdo, que busca instalar un grupo de trabajo para elaborar un plan de acción conjunto, fue alcanzado por Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. La iniciativa instauró plazos para avanzar en la coordinación de las naciones en materia de seguridad interregional.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Santiago, 28 de mayo de 2026. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Perez Mackenna, encabeza en la inauguracion de la Reunion de Alto Nivel Compromiso Regional de Santiago Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Ministerio de Relaciones Exteriores fue la sede de la Reunión de Alto Nivel “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, instancia convocada por Chile y en la cual participaron los cancilleres y ministros de seguridad de Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador, con el objetivo de enfrentar coordinadamente el crimen organizado transnacional.

    El encuentro, tras el cual se alcanzó un compromiso, fue encabezado por el canciller Francisco Pérez e integrado por sus homólogos Pablo Quirno (Argentina), Fernando Aramayo (Bolivia), Gabriela Sommerfeld (Ecuador) y Carlos Pareja (Perú). Dicha reunión, además, contó con la participación del Presidente José Antonio Kast, el ministro de Seguridad, Martín Arrau (Republicano) y el fiscal nacional, Ángel Valencia.

    La reunión comenzó con las palabras de Pérez, quien resaltó al comienzo del encuentro que el crimen organizado se ha transformado “en una de las principales amenazas” para los países del Cono Sur. “Frente a una amenaza que no reconoce fronteras, la respuesta tampoco puede quedarse dentro de las fronteras nacionales”, afirmó, asegurando que “ninguno de nuestros países puede enfrentar por sí solo un fenómeno de esta magnitud”.

    “Hoy estamos dando una señal política clara. Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile hemos decidido enfrentar unidos la delincuencia organizada transnacional”, agregó el titular de gobierno.

    La actual situación

    El primero en exponer tras las palabras del canciller chileno, fue Valencia, quien realizó una exposición respecto a la situación criminal de la región.

    Junto con exponer los avances en materia de seguridad que ha tenido el país, Valencia detalló los riesgos que existían con cada país que participó en el encuentro, detallando -incluso- las bandas que “exporta” cada nación.

    Pero más allá de eso, el fiscal nacional instó por fortalecer la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado, planteando la posibilidad de instalar “mecanismos permanentes”. En esa línea, Valencia dijo que “el desafío actual exige avanzar un paso más: construir mecanismos permanentes capaces de abordar fenómenos criminales regionales (...) y no solo investigaciones aisladas”.

    “Mi invitación en este punto es avanzar, entonces, de los Equipos Conjuntos a los Órganos Mixtos de Investigación. Pero para llegar a lo anterior, debemos homologar y nivelar las herramientas que tenemos en nuestros Estados, y en eso los ministerios aquí presentes son esenciales, tanto para los efectos legislativos como para la suscripción y ratificación de tratados que elevan los estándares en materia de investigación y persecución criminal”, agregó el jefe del Ministerio Público.

    Tras la exposición del persecutor, y para iniciar la reunión entre cancilleres, compareció el Presidente Kast, quien agradeció la participación de los otros cuatro países en la instancia y planteó el actual escenario regional.

    “Hoy día nuestra región está en un momento muy privilegiado de encuentro entre naciones para poder combatir este flagelo. El crimen organizado está violando los derechos humanos de todos nuestros compatriotas, y eso hay que enfrentarlo con decisión y con fuerza, porque la libertad es, junto con la vida, el derecho humano que más debemos cuidar, y en algunos casos vemos como incluso el crimen organizado atenta contra la democracia”, señaló el Mandatario.

    Más adelante, el Presidente planteó algunas interrogantes y propuestas. “¿Por qué no pensar en operativos conjuntos, interfronterizos? ¿Por qué no tener equipos mixtos de investigación? Hoy día hay una mejor relación entre todas las policías a nivel internacional. ¿Por qué no tener intercambio actual y al momento de información para poder perseguir a ellos?“, aseguró.

    Sobre las mismas propuestas, Kast citó a diferentes figuras históricas, sosteniendo que “en otro tiempo existieron líderes que se unieron contra un enemigo común, que eran quienes nos habían colonizado, con quienes hoy día tenemos muy buenas relaciones también, el tiempo va pasando, las cosas mejoran, pero así como un O’Higgins, un San Martín, un Bolívar, un Sucre, lucharon contra quien en ese momento impedía la libertad de los distintos pueblos, hoy día nosotros también tenemos un enemigo en común. Y no es necesario tener un líder, tenemos que tener buenos equipos, y eso es lo que puede marcar la diferencia”.

    “Esto es un hito histórico, en que cinco naciones dicen ‘vamos a enfrentar con toda la fuerza y la energía al flagelo del crimen organizado’”, concluyó.

    Luego, el ministro Arrau planteó que “lo importante es que el recuerdo de lo que estamos haciendo hoy día acá no sea que nos juntamos, sacamos una muy bonita foto, sino que efectivamente nos vamos a volver a juntar a medir resultados concretos”.

    El acuerdo en Santiago

    Al término del encuentro, los cancilleres, encabezados por el anfitrión chileno, firmaron el “Compromiso Regional de Santiago”, escrito con el cual se estableció un acuerdo para avanzar en la lucha contra el crimen organizado. “Dada su naturaleza transfronteriza, los esfuerzos nacionales resultan insuficientes y deben complementarse con mayor cooperación política, articulación técnica y también con intercambio de información”, planteó Pérez al inicio de sus palabras finales.

    El canciller chileno informó que el acuerdo alcanzado estableció que se creará un grupo de trabajo, integrado por instituciones relacionadas de todos los países, el cual tendrá el mandato de elaborar un “Plan de Acción Conjunto”, con el cual se busque enfrentar la delincuencia organizada a través de acciones concretas con “resultados medibles y verificables”.

    Dicho grupo de trabajo operará como una instancia de coordinación técnica y operativa. Su liderazgo rotará entre los países participantes todos los años y por orden alfabético. La primera cita de dicha agrupación, se realizará en 90 días más.

    La propuesta que elabore el grupo de trabajo deberá considerar, según detallaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, iniciativas en materia de “inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad y control migratorio y control fronterizo y toda otra materia que, en el marco de sus trabajos, las partes técnicas identifiquen y consensúen como de interés común”.

    Además de aquello, se estableció que en 180 días más las cancillerías se reunirán nuevamente, probablemente en Buenos Aíres, Argentina, para revisar los avances del compromiso alcanzado este jueves.

    El canciller Pérez concluyó que “el siguiente paso es presentar el Compromiso Regional de Santiago ante la 46a Asamblea General de la OEA, a fin de convocar a más países del continente americano a trabajar en conjunto con el objetivo común, el combate a la delincuencia organizada transnacional”.

    “Marca un hito muy importante”

    Por parte del resto de los cancilleres, igualmente hubo amplio respaldo al acuerdo alcanzado durante la jornada.

    El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Quirno, resaltó que “la adopción del Compromiso Regional de Santiago contra la delincuencia organizada transnacional marca un hito muy importante”.

    “Hoy dimos un paso para que las ideas se traduzcan en acción, para que la palabra se transforme en método y para que la voluntad política encuentre mecanismos eficaces para proteger vidas, fronteras, instituciones y comunidades”, detalló.

    El canciller boliviano aseguró que “esta no es una declaración de intenciones, esto está planteando una dimensión operativa con la que estamos comprometidos quienes estamos acá presentes”.

    Aramayo, además, se refirió a la situación de su país, destacando que “estamos en un tiempo difícil en Bolivia, estamos siendo presa precisamente de estas intenciones que grupos que quieren debilitar al Estado, que quieren interrumpir el orden democrático constitucional financiados por recursos del crimen organizado, y que hoy en día están campantes en algunos territorios. No nos vamos a dejar vencer”.

    Sommerfeld, la canciller de Ecuador, planteó que se deben fortalecer las capacidades a través de acciones “conjuntas, coordinadas y oportunas”. Por último, el canciller peruano, Carlos Pareja, igualmente destacó la necesidad de establecer mecanismos permanentes de coordinación regional.

    Más sobre:SeguridadLatinoaméricaChileEcuadorPerúBoliviaArgentina

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