A Coquimbo los pasajes: alcaldes de oposición organizan cónclave un día después de la Cuenta Pública de Kast

En el piso -2 del edificio consistorial de Coquimbo se realizará, el próximo martes, la “Cumbre Nacional” de alcaldes de la oposición al gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La cita es organizada con apoyo técnico de la Red de Centros de Pensamiento Progresista, que agrupa a instituciones desde el Partido Comunista (PC) hasta la Democracia Cristiana (DC) y se realizará a solo horas de la primera Cuenta Pública del Jefe de Estado.

La idea es congregar a la mayor cantidad de jefes comunales de oposición posible, a modo de dar continuidad al encuentro que sostuvieron algunos alcaldes de oposición de la Región Metropolitana, a inicios de marzo.

Sin embargo, organizadores del encuentro afirman que será evidente que parte de la cita se centrará en analizar el discurso que el Presidente Kast realizará el lunes en el Congreso Nacional , sobre todo por los aspectos que se refieran a medidas que impacten a los municipios.

Los alcaldes de oposición -y varios del oficialismo- se han abanderado en relación al efecto que pueda tener en los fondos comunes municipales el megaproyecto económico que se ha convertido en la iniciativa más emblemática de la administración Kast.

La convocatoria a los alcaldes es a partir de las 17.30 y proyecta extenderse, al menos, hasta las 19.00 horas. En la gráfica de la invitación se incluye la imagen de la Cruz del Tercer Milenio, monumento icónico de la ciudad de Coquimbo.

“Es importante destacar que a partir de la coordinación de alcaldes de oposición, se ha logrado una carta común de la ACHM pidiendo al gobierno que se abra al diálogo con el municipalismo y pidan cambios en la llamada mega reforma porque afecta gravemente el financiamiento de medidas sociales y ciudadanas, además de pedir que no sigan recortes en salud y otros servicios claves para la comunidad”, dice al respecto de la coordinación que han establecido los jefes comunales de izquierda y centroizquierda Eolo Díaz-Tendero, director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, que ha asumido un rol en la coordinación técnica del encuentro.

Sin Boric ni Bachelet

Las coordinaciones de estos encuentros comenzó con un hito en enero, cuando un reservado grupo de 12 alcaldes de oposición de la RM se reunieron en la casa de la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).

Allí también asumieron un rol protagónico Tomás Vodanovic (FA), de Maipú; y Claudio Castro, de Renca. La cita generó resquemor en los alcaldes de oposición que no fueron convocados al encuentro, por lo que se convocó a una nueva reunión para marzo.

En dicha cita, que congregó a los jefes comunales de la capital, se limaron asperezas y se proyectó el nuevo encuentro que se concretará el próximo martes, con representantes de todas las regiones del país.

La idea inicial era incluso contar con la presencia de los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric, para que ambos pudieran abordar el presente y la proyección del sector como oposición al gobierno de Kast.

Sin embargo, ninguno de los dos rostros del sector podrá ir. Por un lado, Bachelet se encuentra de gira en Europa por su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por el otro, Gabriel Boric también se encuentra en un periplo por el viejo continente, que este viernes lo llevará a Gales y el próximo lunes a Londres.

En la misma línea de los encuentros que ya han sostenido, para este sábado se organizó una reunión de alcaldes de oposición en la Región del Maule, donde se “buscará avanzar en la construcción de marcos comunes que permitan relevar avances de gestión y consolidar un espacio de coordinación entre alcaldes y alcaldesas, con capacidad de interlocución política, técnica y comunicacional”.