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    Con Bachelet y Boric de invitados: Delfino, Vodanovic y Castro preparan nueva cumbre de alcaldes progresistas

    El grupo prepara un encuentro para junio para discutir la unidad de la oposición y articularse como una alternativa a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) y la aspiración es contar con los dos expresidentes.

    Por 
    David Tralma
     
    Luciano Jiménez
    Los alcaldes Claudio Castro, Karina Delfino y Tomás Vodanovic.

    Junio es el mes escogido por el grupo de alcaldes progresistas liderados por Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca) para sostener una nueva cumbre de jefes comunales de la oposición, pero, esta vez, con un cariz especial: la invitación a los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet.

    Y aunque la invitación a los exmandatarios todavía no ha sido cursada, quienes conocen de las tratativas esperan que acudan, especialmente porque a Boric se le ve como un líder de la oposición -y eventualmente un presidenciable para las elecciones del 2029- y también porque la fundación de Bachelet, Horizonte Ciudadano, ha sido una de las principales impulsoras en este tipo de encuentros.

    La alcaldesa Delfino dice a La Tercera que “invitaremos a la ex Presidenta Bachelet y al ex Presidente Boric. Nosotros felices de que estén, dependiendo por supuesto de sus agendas”.

    Los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

    El último encuentro de este sector de alcaldes opositores se realizó a inicios de marzo y estuvo marcado particularmente porque se dio en un contexto en que otros varios ediles -como la jefa comunal de La Pintana, Claudia Pizarro (DC)- se molestaron con Castro, Delfino y Vodanovic por haber realizado un encuentro sin invitar a todos. Y es que dicha cumbre estuvo marcada porque los alcaldes, aspiraban a buscar la unidad de la oposición tras el quiebre entre el Frente Amplio y el PS por recriminaciones internas por votaciones en leyes de seguridad.

    En dicha cita también se comenzó a articular un grupo de alcaldes progresistas que busca ser una alternativa a la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), que es liderada por un alcalde de derecha: el jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri (ind RN). El primer contraste quedó marcado hace unas semanas cuando Vodanovic acudió hasta La Moneda a entregar una carta criticando al gobierno por no modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y trasladar el costo del aumento del precio de las bencinas a los ciudadanos, mientras que la asociación tuvo una postura más pasiva y menos crítica contra el Ejecutivo. También se arremetió por la propuesta de La Moneda de eliminar el pago de contribuciones a los mayores de 65 años.

    Delfino añade que “(el encuentro de) junio es la continuidad de marzo. La idea es convocar a todos los alcaldes de Chile que fueron convocados el 7 de marzo, jornada que consideramos valiosa y enriquecedora, con la ayuda además de los centros de estudios del progresismo. Creo que es fundamental la coordinación y el diálogo en nuestro sector”.

    Y suma que “en estos días por ejemplo hemos conversado con diversos ediles y nos encontramos con la misma preocupación: el Gobierno buscó dar una solución a su propia alza de los combustibles a través del gas licuado. Pero el mismo Gobierno aún no ha entregado certezas claras sobre cómo será el proceso de recepción o acceso a este beneficio por parte de las familias chilenas. Las preocupaciones son las mismas a lo largo de Chile. Otra, que es fundamental, es el caso de la discusión sobre las contribuciones, tema por el cual, sin ir más lejos, también nos hemos reunido para pedir soluciones en conjunto”.

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

    Quienes organizan el encuentro creen que la presencia de Boric y Bachelet podría servir para seguir buscando la unidad de la oposición. Además hay quienes ven en los alcaldes un espacio para tener mayor protagonismo, incluso más que el Parlamento.

    De todas maneras, otros ven con escepticismo las pretensiones de Vodanovic y Castro de figurar en este tipo de encuentros, pues se señala que ellos podrían apuntar en realidad a aspiraciones políticas mayores.

    Como sea, en privado diversos alcaldes sostienen que inevitablemente se han formado “lotes” dentro de los jefes comunales, y así hay un grupo -entre ellos La Cisterna, Quilicura, Estación Central y otros- que tienen una postura más distante respecto del grupo de Vodanovic, Castro y Delfino. Por dos diferencias: promover ser una oposición más dura y menos dialogante, y ser más cercanos a la izquierda y no al Socialismo Democrático.

    Más sobre:AlcaldesProgresismoTomás VodanovicKarina DelfinoClaudio CastroGabriel BoricMichelle Bachelet

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