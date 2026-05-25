Chomali se reúne con alcaldes por recortes en salud y anuncia mesas técnicas para revisar APS Universal y Presupuesto 2027

La ministra de Salud, May Chomali, se reunió esta jornada con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Esto, en medio de las críticas que han surgido desde distintos sectores por los recortes que han anunciado desde la cartera a la Atención Primaria de Salud tras los reajustes al presupuesto instruidos por Hacienda.

La semana pasada, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, anunció que “pausarían” $3.947 millones del presupuesto destinado a APS Universal para redirigir esos recursos a la pesquisa de cáncer. En tanto, desde la comisión de Salud del Senado acordaron por unanimidad rechazar este recorte al presupuesto de salud, indicando que “no hay razón para pensar de que esto no va a afectar a la ciudadanía”

Al respecto de la reunión, la ministra Chomali comenzó agradeciendo a los alcaldes “por la honestidad y la transparencia con las que nos han mencionado sus preocupaciones en relación a la atención primaria”.

Junto con esto, la secretaria de Estado destacó la importancia atención primaria, manifestando que en el Minsal son “APS Lovers”, y ese sentido, aseguró que los alcaldes, “van a estar absolutamente convocados cuando estemos discutiendo las grandes transformaciones y las reformas que vamos a hacer”.

“Lo que queremos es una APS firme, con convicción, muy cercana a la comunidad . Creo que en la atención primaria hacen una labor increíble”, destacó.

Asimismo, la ministra indicó que entendía sus preocupaciones “sobre el tema del financiamiento y las noticias a veces no tan buenas que les hemos entregado”.

En esto, la titular de la cartera dio a conocer que los alcaldes “prontamente” van a ser convocados “a dos mesas técnicas: uno para que revisemos la APS Universal y otro para cuando estemos discutiendo el Presupuesto 2027, que se va a iniciar en poco tiempo más",

“No les quepa ninguna duda que van a estar en esas mesas”, señaló.