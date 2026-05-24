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    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    El corte del suministro que estaba programado desde el viernes hasta este domingo a las 8 de la mañana podría extenderse hasta el mediodía en algunas comunas, aunque ya hay algunos clientes con el servicio restablecido.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    El corte de agua en ocho comunas de la capital, programado por la empresa Aguas Andinas debía concluir este domingo a las ocho de la mañana. Sin embargo, varios vecinos dieron cuenta de que el servicio no había sido restablecido en sus hogares.

    La empresa sanitaria informó que debido a atrasos en las obras de remodelación que estaban llevando a cabo -y razón inicial de este corte programado-, el servicio volvería a los hogares de forma gradual hacia el mediodía del domingo.

    Asimismo, informaron que el restablecimiento del servicio para las comunas de La Granja, La Florida y La Pintana con comenzó a las 01.00 horas de este domingo.

    “Mientras que, para la comuna de La Cisterna, y los sectores impactados de El Bosque, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, la reposición irá siendo de forma gradual durante la mañana”, señalaron en el comunicado.

    En paralelo confirmaron que los puntos de abastecimiento, además de los camiones aljibes que se dispusieron para esta contingencia seguirán funcionando hasta que se restablezca por completo el servicio.

    El director de Clientes de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez explicó que “lamentablemente, en la última etapa de los trabajos iniciados el viernes 22 de mayo un tramo de la red de distribución presentó algunas incidencias a nivel hidráulico que nos llevaron a programar de manera parcial y escalonada la reposición del servicio para las comunas impactadas. Seguiremos desplegando todos los esfuerzos humanos y técnicos para devolver en su totalidad el suministro en las próximas horas”.

    Más sobre:Corte de aguaAguas Andinas

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