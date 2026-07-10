Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

La muerte del histórico militante de la Democracia Cristiana, Enrique Krauss, a sus 94 años, ha generado muestras de respeto de todo el espectro político nacional.

El fallecimiento del exministro de Economía de Eduardo Frei Montalva y extitular del Interior de Patricio Aylwin fue dada a conocer en horas de la tarde de este viernes a través de las redes sociales de la DC, de la que fuera además su presidente entre 1997 y 1999.

“Enviamos nuestras condolencias a familia, amigos y camaradas. Descanse en paz. Estaremos informando”, sostiene la comunicación de la DC.

La trascendencia de Krauss dio lugar a una serie de mensajes, entre ellos del gobierno del Presidente José Antonio Kast, mediante el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado.

“Quiero lamentar el sensible fallecimiento del exministro del Interior, Enrique Kraus, exdiputado de la República, exvicepresidente de la República, a quien tuve la oportunidad de conocer y compartir con él en sus funciones públicas, como también como parlamentarios en la Cámara de Diputados”, dijo.

Asimismo, envió “condolencias a su familia por esta pérdida” y recalcó que el Ejecutivo se hará “presente como corresponde para acompañar a sus familiares y también reconocer de manera póstuma sus servicios a la patria”.

El ministro de Cultura, Francisco Undurraga, se sumó desde el Ejecutivo a las condolencias: “Lamento el fallecimiento de Enrique Krauss, quien dedicó gran parte de su vida al servicio público y al país. Mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”.

El expresidente Gabriel Boric también reconoció a la figura de Krauss y su importancia en el retorno a la democracia. Es que como jefe de gabinete y encargado de la seguridad pública le tocó enfrentar episodios tan complejos como el asesinato del senador Jaime Guzmán y el denominado “boinazo”, hecho que ocurrió cuando estaba ejerciendo como vicepresidente de la República, ya que Aylwin se encontraba fuera del país.

“Ha fallecido don Enrique Krauss, un histórico que asumió cargos de alta responsabilidad en momentos complejísimos de nuestra historia. Siempre puso a Chile por delante y como político cultivó la austeridad, virtud escasa en estos tiempos y de la que todos debiéramos aprender. Mis respetos a su memoria, un abrazo a Alejandra, a toda su familia y a la militancia democratacristiana donde estuvo su casa”, escribió el frenteamplista en su cuenta de X.

El timonel de la falange, diputado Álvaro Ortiz, señaló que “hoy estamos despidiendo a uno de los mentores de la Democracia Cristiana. Queremos expresar nuestras condolencias a su familia y también a cada una y a cada uno de los militantes de nuestro partido. Desde Arica a Magallanes, de cordillera a mar, en cada uno de los lugares donde estuvo Enrique Krauss, estuvo la probidad, el espíritu republicano y fuimos capaces de decir con orgullo que tuvimos a Enrique Krauss en cada uno de esos lugares, siempre pensando como un gran estadista”.

El senador democratacristiano, Iván Flores, remarcó que “hace falta la estatura de un Enrique Krauss. Hace falta a la política un conciliador. Hace falta alguien que sea firme en sus convicciones y las sostenga por el bien de Chile (...) Este valdiviano que llegó muy alto, sigue mucho más arriba todavía. Está en el cielo y ya nos mira, a ver cómo arreglamos esto”.

La bancada de diputados DC igualmente se expresó en redes sociales para despedir a Krauss y destacaron: “Acompañó al Presidente Patricio Aylwin como ministro del Interior durante todo su gobierno, desempeñando un rol clave en la difícil instalación de la democracia luego de la dictadura. Entregamos nuestro más sentido pésame su familia, entre ellos nuestra secretaria general Alejandra Krauss, a sus amigos y a todos quienes compartieron con él y lamentan su partida”.