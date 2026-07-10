“Solidarizamos por el bullying del cual han sido objeto”: Alvarado respalda al PPD tras diferencias opositoras por megarreforma

En un nuevo punto de prensa en La Moneda, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó las diferencias que han surgido en la oposición en medio de la tramitación de la megarreforma impulsada por el gobierno, que actualmente se encuentra en su recta final antes de ser votada por la Sala del Senado -a más tardar- el próximo 15 de julio.

En concreto, Alvarado fue consultado sobre si la división que hay en el sector oficialista podría facilitar la aprobación del proyecto en la Cámara Alta.

Y es que, durante los últimos días han habido varios roces en las tiendas de esa vereda. En concreto en el Partido Socialista, por el duro enfrentamiento público entre las senadoras Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini, y en el PPD, tras el sello de un acuerdo con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, acción que provocó varias críticas de sus compañeros de bloque.

Sobre el punto, el jefe del gabinete de Kast señaló que “los problemas de la oposición son evidentes”.

“Yo creo que hoy día ellos están más preocupados de cómo obstruir la acción del gobierno, de que los artículos que contiene esta reforma estructural que va a permitir recuperar las bases de la economía para que el país vuelva a crecer, tenga dinamismo en las inversiones, exista menos burocracia en los procesos y al final del día tengamos más oportunidades de trabajo que es lo que todos los chilenos quieren”, continuó.

A eso, agregó: “Yo espero que esta suerte de discrepancia pública que ha tenido la oposición con este proyecto pueda en algún minuto cambiar hacia una disposición de construir los acuerdos”.

“Nosotros siempre como gobierno hemos tenido el principio de conversar y dialogar con todos los sectores políticos y en ese tránsito hemos tenido encuentros y desencuentros. Muchos que accedieron a conversar, decidieron posteriormente restarse y se sumaron a una posición común de rechazo y de ir al tribunal constitucional. Otros ponderaron lo que significa esta iniciativa para las regiones, para la inversión, para la generación de puestos de trabajo y decidieron dar el paso y colaborar en la construcción de un mejor proyecto”, añadió.