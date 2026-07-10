SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Solidarizamos por el bullying del cual han sido objeto”: Alvarado respalda al PPD tras diferencias opositoras por megarreforma

    Asimismo, el biministro sostuvo que espera que "esta suerte de discrepancia pública que ha tenido la oposición con este proyecto pueda en algún minuto cambiar hacia una disposición de construir los acuerdos”.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    MARIO TELLEZ

    En un nuevo punto de prensa en La Moneda, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó las diferencias que han surgido en la oposición en medio de la tramitación de la megarreforma impulsada por el gobierno, que actualmente se encuentra en su recta final antes de ser votada por la Sala del Senado -a más tardar- el próximo 15 de julio.

    En concreto, Alvarado fue consultado sobre si la división que hay en el sector oficialista podría facilitar la aprobación del proyecto en la Cámara Alta.

    Y es que, durante los últimos días han habido varios roces en las tiendas de esa vereda. En concreto en el Partido Socialista, por el duro enfrentamiento público entre las senadoras Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini, y en el PPD, tras el sello de un acuerdo con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, acción que provocó varias críticas de sus compañeros de bloque.

    Sobre el punto, el jefe del gabinete de Kast señaló que “los problemas de la oposición son evidentes”.

    “Yo creo que hoy día ellos están más preocupados de cómo obstruir la acción del gobierno, de que los artículos que contiene esta reforma estructural que va a permitir recuperar las bases de la economía para que el país vuelva a crecer, tenga dinamismo en las inversiones, exista menos burocracia en los procesos y al final del día tengamos más oportunidades de trabajo que es lo que todos los chilenos quieren”, continuó.

    A eso, agregó: “Yo espero que esta suerte de discrepancia pública que ha tenido la oposición con este proyecto pueda en algún minuto cambiar hacia una disposición de construir los acuerdos”.

    “Nosotros siempre como gobierno hemos tenido el principio de conversar y dialogar con todos los sectores políticos y en ese tránsito hemos tenido encuentros y desencuentros. Muchos que accedieron a conversar, decidieron posteriormente restarse y se sumaron a una posición común de rechazo y de ir al tribunal constitucional. Otros ponderaron lo que significa esta iniciativa para las regiones, para la inversión, para la generación de puestos de trabajo y decidieron dar el paso y colaborar en la construcción de un mejor proyecto”, añadió.

    “Este gesto nosotros lo valoramos, reconocemos y agradecemos y solidarizamos por el bullying del cual han sido objeto”, cerró el biministro aludiendo al acuerdo entre el PPD y el jefe de Hacienda.

    Más sobre:Claudio AlvaradoJosé Antonio KastPSPPDOposiciónMegarreforma

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hacienda eleva a US$ 23.600 millones su plan de emisión de bonos para 2026 tras el nuevo techo de deuda

    Ruido en Santiago baja más de un 50% durante las vacaciones de invierno: Medio Ambiente prepara nueva norma de calidad acústica

    CMF multa a BTG Pactual y Zurich por incumplimientos al realizar operaciones con Factop entre 2021 y 2023

    Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo de uno de los tripulantes de lancha pesquera desaparecidos por naufragio en Chañaral

    Gobierno anuncia 20.000 subsidios adicionales al empleo y eleva a $ 50.000 millones el monto para levantar mercado laboral

    Sistema frontal avanza hacia la zona central: Senapred activa alertas por desbordes y monitorea sectores críticos

    Lo más leído

    1.
    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    Ojos de la llave: el empujón de Moreira, nuevos despidos en Ciencias y el viaje de Kast con su jefe del Segundo Piso

    2.
    Muere Enrique Krauss, exministro de Frei Montalva y Aylwin y extimonel de la Democracia Cristiana

    Muere Enrique Krauss, exministro de Frei Montalva y Aylwin y extimonel de la Democracia Cristiana

    3.
    Las tres grietas opositoras que expuso la megarreforma y profundizaron la crisis de la izquierda

    Las tres grietas opositoras que expuso la megarreforma y profundizaron la crisis de la izquierda

    4.
    Quién es Tomás Jordán, el abogado que coordinará la ofensiva de la oposición ante el TC por la megarreforma

    Quién es Tomás Jordán, el abogado que coordinará la ofensiva de la oposición ante el TC por la megarreforma

    5.
    Senador Araya (PPD) defiende acuerdo alcanzado con Quiroz por megarreforma y acusa “infantilismo” en la oposición

    Senador Araya (PPD) defiende acuerdo alcanzado con Quiroz por megarreforma y acusa “infantilismo” en la oposición

    6.
    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    Gobierno de Kast, Boric y más: mundo político lamenta fallecimiento de histórico falangista Enrique Krauss

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Este viernes se celebra el Día de la Pizza: revisa las promociones para disfrutar hoy

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a España vs. Bélgica en TV y streaming

    “Solidarizamos por el bullying del cual han sido objeto”: Alvarado respalda al PPD tras diferencias opositoras por megarreforma
    Chile

    “Solidarizamos por el bullying del cual han sido objeto”: Alvarado respalda al PPD tras diferencias opositoras por megarreforma

    Ruido en Santiago baja más de un 50% durante las vacaciones de invierno: Medio Ambiente prepara nueva norma de calidad acústica

    Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo de uno de los tripulantes de lancha pesquera desaparecidos por naufragio en Chañaral

    Hacienda eleva a US$ 23.600 millones su plan de emisión de bonos para 2026 tras el nuevo techo de deuda
    Negocios

    Hacienda eleva a US$ 23.600 millones su plan de emisión de bonos para 2026 tras el nuevo techo de deuda

    CMF multa a BTG Pactual y Zurich por incumplimientos al realizar operaciones con Factop entre 2021 y 2023

    Gobierno anuncia 20.000 subsidios adicionales al empleo y eleva a $ 50.000 millones el monto para levantar mercado laboral

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS
    Tendencias

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Tormentas eléctricas y lluvia: revisa las regiones de la zona central afectadas

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev
    El Deportivo

    Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev

    Un ‘chileno’ amenaza a Messi en el Mundial: la historia del suizo Ricardo Rodríguez... y por qué no jugó por la Roja

    A cuatro días de la eliminación del Mundial: el nuevo DT de Portugal le da una potente advertencia a Cristiano Ronaldo

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED
    Tecnología

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”
    Cultura y entretención

    Moses Pendleton, director de Momix: “Tanto Neruda como esta compañía buscan lo extraordinario oculto en lo común”

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán
    Mundo

    Un analista chileno en medio del funeral de Jamenei en Irán

    Edmundo González pide transparencia en la entrega de ayuda a los afectados por los terremotos en Venezuela

    Un pueblo italiano impondrá multas de hasta 200 euros a los turistas que lleven el torso desnudo o en traje de baño

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa