Jannik Sinner termina con el sueño de Novak Djokovic: se instala en la final de Wimbledon y enfrentará a Zverev. Foto: @wimbledon

Jannik Sinner (1° del ranking ATP) se instaló en la final de Wimbledon y enfrentará a Alexander Zverev (3°). El italiano controló el partido desde el inicio ante Novak Djokovic (8°) no cedió su servicio y cerró el triunfo con un triple 6-4 para eliminar al siete veces campeón del certamen británico.

El encuentro comenzó con ambos jugadores sosteniendo sus turnos de saque sin sobresaltos. Durante gran parte del primer parcial ninguno concedió opciones de quiebre. El serbio enfrentó el primer break point en el séptimo game y logró salvarlo.

La igualdad se mantuvo hasta el 4-4. En ese momento, Sinner rompió y quedó con la posibilidad de sacar para el set. El número uno del mundo no desaprovechó la oportunidad: sostuvo su servicio, dejó a Nole en 30 y cerró el parcial por 6-4.

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Jannik Sinner defeats Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 to reach back-to-back Wimbledon finals#Wimbledon pic.twitter.com/igecCWj8u6 — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

En la segunda manga, el serbio debió salvar dos puntos de quiebre cuando el marcador estaba 2-2, mientras que Sinner continuó sosteniendo el saque incluso después de encontrarse 0-30 y 15-30 en distintos juegos.

Con el marcador 3-3, Sinner consiguió un nuevo quiebre y pasó al frente. Luego confirmó la ventaja con un game en blanco y, aunque Djokovic descontó para mantenerse en el set, el italiano volvió a responder con su servicio, también sin perder puntos, para cerrar el segundo parcial nuevamente por 6-4.

En el tercer set, Sinner volvió a marcar diferencias desde el inicio. Rompió el servicio de Djokovic en el primer juego. El italiano mantuvo la regularidad con su servicio durante toda la manga. En el cuarto game enfrentó por primera vez un punto de quiebre en el partido, aunque lo salvó para conservar la diferencia. Con un contundente 6-4, que se repitió en los tres sets.

Este domingo, Sinner buscará conquistar su segundo título en el All England Club y el quinto Grand Slam de su carrera.