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    Ruido en Santiago baja más de un 50% durante las vacaciones de invierno: Medio Ambiente prepara nueva norma de calidad acústica

    El ministerio espera que en el transcurso del 2026, la red de monitoreo amplíe su cobertura territorial con estaciones en Antofagasta, Coquimbo, Rancagua y Temuco.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Hace más de siete años, el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) puso en marcha la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental, sistema que mide en tiempo real y de forma continua la contaminación acústica en la ciudad de Santiago.

    El objetivo de este monitoreo constante es detectar el ruido y aplicar políticas públicas que permitan reducir la contaminación acústica, para así mejorar la calidad de vida de los habitantes de la capital.

    En ese marco, el MMA informó que, en base a los datos del sistema de monitoreo, durante el período de vacaciones de invierno escolar se observaron variaciones en los niveles de ruido.

    En concreto, se constató que en una zona residencial con presencia de establecimientos educacionales se evidenció una disminución de los niveles de ruido durante el horario punta, en comparación con las semanas previas al inicio del receso escolar.

    La medición corresponde a la estación Ñuñoa -ubicada en calle Amapola, entre Coventry y Hamburgo- en horario punta de 07:00 a 08:00 horas, y compara el nivel promedio de ruido registrado en el mismo periodo entre mayo y junio de 2026 con el nivel promedio durante las vacaciones de invierno.

    En detalle, el mayor descenso se registró el miércoles, cuando el nivel promedio bajó de 57,0 a 53,6 decibeles (dB), una reducción de 3,4 dB equivalente a un 54%. Le siguen el lunes, con una baja de 57,0 a 54,3 dB (46%), y martes, jueves y viernes, con disminuciones de entre 34% y 40%.

    En promedio, la estación Ñuñoa registró una baja de 42% en sus niveles de ruido durante el periodo de vacaciones.

    Ministerio prepara nueva norma

    La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que la Red de Monitoreo “permite identificar estas variaciones de manera objetiva y contar con información precisa sobre cómo cambian los niveles de ruido en nuestras ciudades”.

    En ese sentido, destacó que esa información “es clave para elaborar políticas públicas”. Con ello anunció que en la cartera están “trabajando en el desarrollo de nuevas normas de calidad ambiental para proteger la salud de las personas frente a este contaminante”.

    En concreto, el MMA está elaborando una norma primaria de calidad ambiental para ruido, la que establecerá niveles de calidad ambiental para proteger la salud de la población.

    CAROLINA-SCHMIDT-6800665.jpg ARIEL MORALES MEZA

    Actualmente el sistema cuenta con 20 estaciones de monitoreo de ruido en Santiago, Valparaíso y Concepción, y se proyecta que durante 2026 la red de monitoreo amplíe su cobertura territorial, con estaciones en Antofagasta, Coquimbo, Rancagua y Temuco.

    La ministra hizo un llamado a la ciudadanía para “sumar pequeños gestos que ayudan a bajar el ruido en nuestras ciudades, como evitar tocar la bocina si no es estrictamente necesario, mantener el silenciador de vehículos y motocicletas en buen estado, y moderar el volumen de la música en espacios compartidos".

    “Son hábitos simples que también aportan a la convivencia en los barrios y a la calidad de vida de las personas”, sostuvo.

    Más sobre:RuidocontaminaciónContaminación acústicaSantiagoRMRegión Metropolitana

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