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    Nacional

    Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo de uno de los tripulantes de lancha pesquera desaparecidos por naufragio en Chañaral

    El trabajador fallecido fue reconocido por familiares.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Personal de la Armada concurrió la mañana de este viernes hasta el sector de Playa Blanca, en Chañaral, por el hallazgo del cadáver de una persona.

    Conocida esa información, la fiscal (s) de esa comuna Constanza Ulloa se dirigió al sector para confirmar que, lamentablemente, el cuerpo correspondía a uno de los dos trabajadores del mar que estaban siendo buscados tras el naufragio de una lancha pesquera ocurrido el martes 7 de julio.

    Ulloa precisó que que el cuerpo fue reconocido por familiares, informando que profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Atacama se pondrán en contacto con ellos para orientarlos respecto del proceso que se realizará a partir de este hallazgo previo a la entrega del cuerpo desde el Servicio Médico Legal.

    La lancha a motor Neptuno fue encontrada semihundida en el área cercana a Caleta Chañaral.

    Tras el naufragio, la Autoridad Marítima de Caldera, con el apoyo de Bomberos y organismos de emergencia, ha mantenido un operativo de búsqueda e la zona.

    Más sobre:ArmadaFiscalía de AtacamaEmergenciaChañaralNaufragio

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