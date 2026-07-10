Asaltantes atropellan a mujer que intentaba ayudar a niños en violento abordazo en Maipú

Cerca de las 21.00 horas del jueves se registró un violento abordazo en el sector de San Ignacio con Los Inquilinos, en la comuna de Maipú, cuando una familia procedía a dejar a unos niños a su casa.

En el lugar, una conductora viajaba acompañada de su madre y cuatro niños, cuando fueron abordados por un grupo de seis delincuentes.

Los sujetos intimidaron a las víctimas con armas y sacaron violentamente a los pasajeros del auto.

La conductora relató a la prensa que ella opuso resistencia. “ No me bajé al tiro, se bajaron los de atrás, se bajó mi mamá. Se acercaron tres tipos por el asiento del chofer, y uno con una pistola, el otro con un martillo, me tomaron del pelo ”.

“Me pegaban en la cabeza, yo aceleré un poco. Después me tomaron de las piernas y me lograron sacar del vehículo”, contó.

Durante el asalto, una vecina se acercó a ayudar a sacar a los niños que aún estaban dentro del vehículo.

Una vez que los sujetos tomaron control del auto, retrocedieron y atropellaron a la mujer. La víctima fue trasladada hasta el hospital El Carmen.

El vehículo fue abandonado a pocos metros del lugar de los hechos.

No se descarta tour delictual

El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, informó que se están investigando dos robos de vehículos ocurridos en Maipú durante la noche, los que “se encontrarían vinculados”.

El primero de ellos ocurrió en el estacionamiento contiguo al supermercado Líder del sector de La Farfana. En ese lugar un grupo de sujetos sustrajo una camioneta Toyota RAV4.

Menos de 30 minutos después de ese robo, el vehículo fue utilizado para sustraer el auto Mercedes-Benz en el que viajaban las dos mujeres con los cuatro niños.

El fiscal aseguró que los equipos están desplegados para buscar “evidencia que permita dar con la urgente y más pronta identificación y captura de sus autores”.