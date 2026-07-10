La AIE ve un mercado del petróleo abastecido y con precios a la baja, pero advierte tensión en combustibles

El mercado mundial del crudo aparece bien abastecido y con precios en caída, pero los mercados de productos refinados siguen tensionados, según el Reporte del Mercado del Petróleo (OMR) de julio publicado el 10 de julio por la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El organismo resume ese contraste al señalar que “la desconexión entre unos mercados de crudo aparentemente bien abastecidos y unos mercados de productos ajustados sostuvo un alza de los cracks y los márgenes de refinación hasta máximos de cuatro años a comienzos de julio”.

La oferta mundial de petróleo repuntó con fuerza en junio. La AIE indica que “la oferta global de petróleo rebotó con un fuerte incremento de 4,1 mb/d, hasta 98,8 mb/d en junio”, impulsada por la reanudación de los flujos a través del Estrecho de Ormuz y una recuperación parcial de la producción del Golfo.

Aun así, precisa que la producción mundial se mantuvo “unos 9,4 mb/d por debajo de los niveles previos a la guerra ”, y proyecta que la oferta caiga en promedio 3,7 mb/d este año, hasta 102,6 mb/d en 2026, “condicionada a una rápida desescalada de las hostilidades renovadas”.

Estrecho de Ormuz CENTCOM

Si mejoran los volúmenes en tránsito, la oferta se expandiría 7,5 mb/d el próximo año, dijo el organismo en su reporte.

Los precios acompañaron ese giro. La AIE consigna que los precios de referencia del crudo “ continuaron su descenso en junio, borrando todas sus ganancias de tiempos de guerra ”, a medida que aumentaba el tráfico de petroleros desde el Golfo y el foco del mercado se desplazaba hacia la perspectiva de sobreoferta.

El crudo North Sea Dated “se desplomó US$ 31 por barril en el transcurso del mes, hasta US$ 68 por barril a comienzos de julio”, su nivel más bajo desde enero.

Tras la ruptura del acuerdo de alto el fuego el 7 y 8 de julio, los precios repuntaron y se negociaba en torno a US$ 77 por barril al momento de redactarse el reporte, dijo el organismo.

El detonante del alza de oferta fue la salida masiva de petroleros del Golfo. La AIE explica que, con Estados Unidos “levantando temporalmente las restricciones a las exportaciones iraníes y proporcionando apoyo de seguridad a los envíos no iraníes”, las exportaciones totales de petróleo del Golfo aumentaron 6,5 mb/d en junio, hasta 16,1 mb/d, todavía “muy por debajo del promedio de 24 mb/d previo al inicio de la guerra”.

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El crudo y los condensados explicaron el 85% del alza mensual, mientras la producción del Golfo subió 3,5 mb/d, quedando 11,4 mb/d por debajo de los niveles previos a la guerra.

Refinación de combustibles

La actividad de refinación reaccionó con mayor lentitud. El reporte señala que “si bien una ola de crudo llegó al mercado, la actividad de refinación y el suministro de productos han sido mucho más lentos en responder”.

Las exportaciones de productos refinados y GLP del Golfo en junio se mantuvieron en menos de la mitad de sus niveles previos a la guerra.

A ello se sumó que “la intensificación de los ataques ucranianos contra refinerías e infraestructura de exportación rusas ha tensionado aún más los mercados de productos en Rusia y más allá”. Los cracks del diésel y la gasolina se ajustaron al alza, aunque cedieron las preocupaciones por escasez de combustible de aviación.

Bencinas Andres Perez

En inventarios, la AIE reporta que las existencias mundiales observadas “ aumentaron por primera vez en cuatro meses en junio, en 21 mb ”, ya que el mayor volumen de petróleo sobre el agua más que compensó las salidas continuas en tanques en tierra.

Las existencias de la OCDE cayeron 62 mb en junio, de las cuales unos 44 mb correspondieron a liberaciones de reservas gubernamentales, mientras las existencias de crudo fuera de la OCDE bajaron 37 mb, lideradas por una salida de 41 mb en China.

Consumo

Por el lado del consumo, el organismo afirma que “se está produciendo una recuperación de la demanda mundial de petróleo”, desde un mínimo de 97,9 mb/d en mayo.

La AIE prevé que hacia octubre la demanda supere en más de 8 mb/d ese piso y que se ubique por sobre los niveles de 2025 por primera vez desde febrero. Con todo, proyecta que la demanda global caiga 1 mb/d este año antes de rebotar 2 mb/d en 2027, un ritmo de dos años “muy por debajo de las tendencias históricas”.

El balance del mercado, según la AIE, “parece encaminado a volver a un superávit hacia fin de año”, aunque advierte que el pronóstico “depende del supuesto de que los flujos de petroleros a través del Estrecho se recuperen gradualmente”, permitiendo reactivar campos y refinerías en Medio Oriente y otras regiones.

El informe cierra sobre ese riesgo: “Los renovados intercambios de fuego en el Golfo esta semana ponen de relieve los riesgos de no alcanzar un acuerdo de paz duradero, que es imprescindible para la normalización de los mercados petroleros”.