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    Sistema frontal: Senapred declara alerta roja para Linares y Longaví por amenaza de desborde del río Achibueno

    La DGA reportó que la estación hidrométrica de La Recova registra incremento en el caudal, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial de archivo facebook.com/mlongavi

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para Linares y Longaví, en la Región del Maule, por una amenaza de desborde del río Achibueno.

    De acuerdo con la información proporcionada por Dirección General de Aguas (DGA), la estación hidrométrica del Achibueno en La Recova registra un incremento en el caudal del río, alcanzando valores de umbral rojo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua.

    En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del Senapred declaró alerta roja por desborde para la comunas de Linares y Longaví, vigente a contar de este viernes y hasta que las condiciones así lo ameriten.

    Según precisó el organismo, con la declaración de esta alerta roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

    La Dirección Meteorológica informó que para la jornada se espera abundante nubosidad entre las regiones de Valparaíso y Biobío con precipitaciones de variada intensidad, destacando los montos más importantes entre las regiones de Maule y Biobío.

    También, según el organismo, existe probabilidad de tormentas eléctricas entre estas regiones, además del tramo cordillerano de las regiones Metropolitana y de O’Higgins. En cordillera de todo el tramo habrá precipitaciones y viento entre 60-70 kilómetros por hora.

    Más sobre:SenapredLluviasRegión del MauleLinaresLongavíRío AchibuenoEmergencia

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