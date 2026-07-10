Sifup y la vulnerabilidad de los futbolistas extranjeros irregulares en Chile: “Es una realidad muy cruda; se tocó fondo”

Una preocupante realidad se dio a conocer hace algunos días sobre la realidad del fútbol profesional chileno. El Servicio Nacional de Migraciones entró en alerta debido a que en el balompié nacional hay un gran número de jugadores extranjeros que no cuentan con la documentación para realizar actividades laborales en el país.

Según el documento al que tuvo acceso El Deportivo, solo 153 de los 267 jugadores extranjeros que actúan en sus competencias, lo que incluye todas las divisiones profesionales masculinas y femeninas, están autorizados para trabajar en el país. Dicho de otra forma, hay 114 deportistas, el 43 por ciento del total, que vulneran la legislación local respecto del permiso para realizar actividades rentadas, con un contrato de trabajo de por medio.

Ante esto, el presidente del Sifup, Luis Marín, reconoció la vulnerabilidad que esto significa para los deportistas. “Esto lo venimos trabajando hace bastante tiempo. Esta problemática ya la sabíamos y hemos estado trabajando. La realidad es que este año aumentó más este proceso de ilegalidad. Donde el trámite efectivo de los jugadores extranjeros no está bien hecho”, señala de entrada en diálogo con La Tercera.

“Nos encontramos con jugadores que en su vida cotidiana tienen problemas por no tener el proceso bien hecho. Tenemos jugadores que no pueden sacar una cuenta de banco, que no pueden cobrar su salario en el banco y están saliendo con el efectivo guardando el dinero debajo del colchón. No pueden hacer una transferencia a un compañero, no pueden comprar un vehículo, su trámite de cotizaciones no está bien hecho”, ejemplifica sobre las dificultades que viven los afectados.

A su vez, insiste en que “enfrentamos una realidad que es cruda que se arrastra desde hace muchísimo tiempo y me parece que hoy en día ya tocó fondo. Y el tema es complicado, difícil de analizar, porque no logro entender que tengamos tanto porcentaje de jugadores de forma ilegal en nuestro país, que todo siga como si no pasara nada y que no nos estemos preocupando que su vida cotidiana sea acorde a lo que merece cualquier ciudadano".

De hecho, uno de los puntos cruciales es que si estas personas son fiscalizados, pueden llegar a ser deportados por la Policía de Investigaciones, lo que acarrea preocupaciones extradeportivas.

“Hoy nos enfrentamos a fiscalizaciones en el día a día. En el ir a comer, en salir a bailar. En un control de vehículo en la carretera. Uno viene a un país a trabajar, espera que su familia esté lo mejor posible y te encuentras con realidades que son crudas”, expone Marín.

También hace un llamado a nivel país y de las autoridades del fútbol. “Es un tema que tenemos que analizar, es algo que el país tiene que poner en agenda. Ahora lo que me preocupa es que la entidad que administra el fútbol chileno no fiscaliza como corresponde”, acusa.

“Hace un tiempo atrás la ANFP tenía una estructura de encargado de extranjería, pero ahora esa persona está trabajando en el Gobierno. Esa vacante está. No está quien trabaje en ese proceso”, advierte.

Ante esto, han realizado un trabajo conjunto con el fin de que se analice el tema en su globalidad. “Hemos solicitado reuniones con lobby. Hace algunos días con el director de Migraciones y esperamos que sea positiva esta respuesta. Este viernes tenemos una reunión con la presidenta de la Comisión de Deportes, Marisela Santibáñez para poder buscar una solución. Buscamos que los futbolistas tengan una ventana para que este proceso sea más ágil”, establece.

Por último, considera que es necesario que esto se regule lo antes posible. “No queremos esperar más. No sé qué estamos esperando. Que el goleador de un equipo lo obliguen a salir del país y que un equipo en cuestión se quede sin su goleador un fin de semana. ¿Ahí vamos a actuar? Creo que el tema es muy complicado y estamos buscando una solución global y definitiva", cerró Luis Marín.