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    El Deportivo

    Con los clubes grandes en la mira: la irregular condición de los futbolistas extranjeros que amenaza al fútbol chileno

    El Servicio Nacional de Migraciones está alerta por una situación que afecta al balompié nacional: el alto número de deportistas que no cuentan con la documentación para realizar actividades laborales en el país. La realidad incluye al fútbol femenino.

    Por 
    Christian González
     
    Matías Parker
    SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    El fútbol chileno puede verse envuelto en un problema de proporciones. Según un documento al que tuvo acceso El Deportivo, solo 153 de los 267 jugadores extranjeros que actúan en sus competencias, lo que incluye todas las divisiones profesionales masculinas y femeninas, están autorizados para trabajar en el país. Dicho de otra forma, hay 114 deportistas, el 43 por ciento del total, que vulneran la legislación local respecto del permiso para realizar actividades rentadas, con un contrato de trabajo de por medio.

    Varios elementos de los equipos grandes están con situaciones complejas. También aparecen jugadores de Primera División como los más insignes entre quienes se encuentran en una situación irregular: O’Higgins, Universidad de Concepción, Deportes Concepción, La Calera y La Serena. Es decir, no cuentan con permiso laboral.

    La lista incluye casos del fútbol formativo, con jugadoras argentinas y venezolanas. Después, hay diversos casos que representan infracciones: residencias temporales otorgadas sin activar, vencidas, rechazadas o transitorias vigentes con permiso de trabajo vencido.

    El mencionado servicio establece las condiciones por las cuales una persona extranjera que se establezca temporal en el país puede solicitar permiso para realizar actividades lícitas remuneradas. "Bajo vínculo de subordinación o dependencia con un empleador que tenga domicilio o sucursal en Chile. Este permiso tiene una vigencia de hasta dos años y podrá ser prorrogado por dos años de manera sucesiva", consigna la primera.

    “Con una oferta formal de trabajo emitida por una persona natural o jurídica chilena, y que haya sido aceptada formalmente por el interesado. Con el mérito de la información entregada en la solicitud, y en caso de que el análisis resulte favorable, se le otorgará a la persona un permiso de Residencia Temporal por un término de 90 días corridos. Una vez que ingrese al país, tendrá 45 días para presentar el contrato definitivo, otorgándole una prórroga de 1 año", contempla la segunda.

    Añade una última. “Sea que se trate de actividades realizadas bajo subordinación y dependencia, o por cuenta propia, debes adjuntar a la solicitud de residencia, la Carpeta Tributaria del empleador o contratante, en caso de que el empleador sea una persona jurídica o natural con Inicio de Actividades", precisa.

    Los clubes, frente a tales irregularidades, arriesgan ser sancionados. Y en caso de no tener todo en línea, los jugadores por culpa de la negligencia de los clubes pueden llegar a ser deportados por la Polícia de Investigaciones.

    Más sobre:ANFPServicio Nacional de Migraciones

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