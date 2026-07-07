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    De la Espriella acusa a Petro de golpismo y apela al Ejército para que proteja la Constitución de Colombia

    De la Espriella ha denunciado que Petro y Cepeda continúa sin reconocer su triunfo electoral. "Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas", sostuvo.

    Por 
    Europa Press
    El candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. Foto: archivo

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha acusado al mandatario saliente, Gustavo Petro, de golpismo y ha apelado a las Fuerzas Armadas para que proteja la Constitución y la democracia, a medida que continúa rechazado los resultados de la segunda vuelta de las elecciones del 21 de junio.

    “Quiero que sepan que seré un tigre defendiendo a Colombia de los golpistas. Que nadie dude de ello”, ha advertido, después de que diera indicaciones a los suyos de levantarse del proceso de transición con el actual gobierno ante su postura de no reconocer su triunfo en las urnas frente el candidato del oficialismo Iván Cepeda.

    En un discurso emitido en sus redes sociales, De la Espriella ha denunciado que Petro y Cepeda continúa sin reconocer su triunfo electoral y ha advertido de que esa “resistencia pacífica” a la que vienen apelando en los últimos días “no es más que un disfraz del plan perverso que tienen para atornillarse en el poder”.

    El dirigente ultraderechista ha asegurado que la postura de Petro responde al “miedo” que siente por el “destape” de “toda la corrupción que campeó en estos cuatro oscuros años de desgobierno” y las consecuencias legales que vendrán, apuntando a supuestos vínculos con el “narcoterrosimo” y el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

    Por todo ello, el presidente electo ha pedido a las Fuerzas Armadas que cumplan con su juramento de proteger la Constitución y la democracia, y a la comunidad internacional que le apoye hasta que cese este intento de golpe de Estado.

    De la Espriella ha justificado su decisión de abandonar el proceso de transición de poder porque no pueden “estar sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos que no reconoce al pueblo soberano en las urnas”.

    “Al pueblo colombiano, resistencia (...) No podemos dejarnos raponear lo que en épica batalla democrática logramos en las urnas”, ha apelado, recordando que en tan solo un mes tomará posesión. “No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante. Petro, su heredero y quienes los están secundando en este despropósito, no son demócrata”, ha incidido.

    “Dentro de un mes, quienes hoy ostentan el poder pasarán a ocupar el lugar que toda democracia reserva para las minorías políticas: el de la oposición”, ha dicho, y advierte de que no tolerará “la intimidación, los bloqueos ni la violencia, aunque pretendan disfrazarla con nombres grandilocuentes y rimbombantes”.

    Más sobre:Abelardo de la EspriellaGustavo PetroColombia

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