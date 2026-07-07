La fallida declaración en favor de Vodanovic y Castro por sus roles en megarreforma y cómo se agrandó la crisis socialista

Era casi la medianoche cuando el jefe del comité de senadores del Partido Socialista, Juan Luis Castro, pidió un voto de apoyo para las gestiones que él y la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, habían desplegado ante el Ejecutivo por la megarreforma económica.

Pero, entre los integrantes de la mesa directiva del PS que a esa hora estaban conectados, no hubo acuerdo. Ni la propia Vodanovic respaldó la idea, ya que consideró que no era necesario, pues no todos seguían conectados y podría generar una nueva disputa al interior de la tienda. En particular, dicen presentes en la cita, ya no estaba la senadora Daniella Cicardini, una de las críticas de la gestión.

De todos modos, gesto fue uno de los momentos con el que, dentro del socialismo, ejemplifican para dar cuenta de que las tratativas que ambos sostuvieron con el gobierno del Presidente José Antonio Kast no tenían piso al interior de la tienda de París 873.

La reunión de la mesa de este lunes se extendió hasta pasadas las 23.00 horas y en ella continuaron los enfrentamientos internos que se han generado en medio de la crisis socialista, que durante esa jornada se recrudeció con las descoordinaciones, peleas, gritos y diferencias de estilos para abordar la megarreforma y la relación con La Moneda.

La principal disputa que se ha identificado por la dirigencia socialista es entre Castro-Vodanovic y la senadora Cicardini con el diputado Daniel Manouchehri, quienes han apostado por un tono mucho más duro con el Ejecutivo.

Entre los socialistas recalcan que si bien no hubo declaración, sí existió respaldo de algunos dirigentes de la mesa a la conducción de Vodanovic.

La cronología de una disputa sin trincheras

Todo comenzó en la mañana del lunes. Paulina Vodanovic, como es habitual, encabezó en la sede del PS el tradicional encuentro con los presidentes de los otros partidos de la oposición.

Durante la cita, Vodanovic estuvo acompañada por Castro, quien debió retirarse antes para ir a cumplir sus funciones en el Senado. En el encuentro se decidió avanzar en la decisión de acudir al Tribunal Constitucional para frenar el megaproyecto económico de Kast, pero que esto debía zanjarse, de todos modos, el próximo jueves, en el marco de una nueva reunión entre timoneles y abogados expertos en la materia.

Castro se retiró, según dijo Vodanovic este martes, antes de que se acordara esto último. En ese contexto, los senadores del PS concretaron un almuerzo en la sede del Congreso en Santiago, en conjunto con representantes del Partido Por la Democracia y el Partido Liberal.

Algunos se conectaron vía telemática, como el senador Gastón Saavedra, quien estaba en camino al aeropuerto. Otros, como Pedro Araya, simplemente no quisieron participar al encontrarlo una “pérdida de tiempo”.

La cita estaba programada desde el fin de semana y en ella hubo hasta peleas a gritos. ¿La principal? Entre Cicardini y Castro, pues la representante de Atacama reclamó reiteradamente que el jefe del comité no les compartía información sobre lo que negociaban con La Moneda y el ministro Jorge Quiroz.

Castro le respondió a sus reclamos diciendo que para eso eran las reuniones.

En la misma cita se fijó que la postura de la bancada sería llevar la megarreforma al TC. Castro, sin embargo, se anticipó y, junto a Vlado Mirosevic (PL), anunció la definición.

Minutos después, la bancada de diputados del PS hizo lo mismo desde Valparaíso. El encargado de esa ofensiva fue el diputado Nelson Venegas, quien dijo este martes a Desde la Redacción de La Tercera que no le comunicó esto a la presidenta del partido y que "puede ser que haya habido una descoordinación“.

La situación generó la indignación del Frente Amplio y la senadora Beatriz Sánchez dijo a este medio que “no me gustan esas ansiedades que nos juegan en contra“. También provocó la reacción de los timoneles del PPD y la DC, quienes hicieron un llamado al orden.

El daño ya estaba hecho en la oposición. En ese contexto sesionó la mesa directiva del PS en la noche, que tradicionalmente se reúne los lunes. Allí, Castro y Vodanovic terminaron de quedar sin piso por sus gestiones con el gobierno ante la megarreforma.

El golpe se sintió fuerte, ya que la crisis no fue solo puertas adentro, sino que también desató críticas de sus socios en el resto de la oposición.

Cicardini, en la misma instancia, insistió con sus críticas por no tener información sobre las negociaciones con Palacio, mientras que Vodanovic llegó a citar incluso a la gestión anterior, que encabezó Álvaro Elizalde, al plantear que hoy la tienda está en mejor posición.

Esto último, según tres versiones, generó la reacción molesta del secretario general subrogante, Arturo Barrios, quien reclamó que no correspondía que se emitieran ese tipo de juicios.

La crisis socialista no cesa. De hecho, tanto Vodanovic como Barrios sostendrán conversaciones durante este martes para intentar frenar el caos.

Un tema que no fue parte de la conversación fue lo que planteó -cerca de esa misma hora- el senador UDI Javier Macaya, quien indicó, en entrevista con Tolerancia 0, que parte de las conversaciones con la oposición incluían no ir al TC por la megarreforma.