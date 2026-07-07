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    Política

    Socialismo Democrático anuncia que irá al TC por megarreforma y enreda diseño de la oposición

    El bloque se adelantó en realizar el anuncio, lo que desató la molestia de las otras fuerzas de izquierda. El episodio estuvo marcado por una fuerte disputa entre socialistas, que se profundizó este lunes en el almuerzo de comité del sector, en el que la senadora Daniella Cicardini criticó los acercamientos de Juan Luis Castro y Paulina Vodanovic con La Moneda.

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Santiago, 18 de mayo de 2026. Se reunen Presidentes y secretarios generales de partidos de oposicion en la sede del Partido Socialista. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Lo que parecía una ofensiva coordinada por toda la oposición, terminó este lunes con el sector dividido. Así definen los personeros del bloque lo que ocurrió con el anuncio del comité de senadores del Socialismo Democrático -Partido Socialista, Partido Por la Democracia y Partido Liberal-.

    Esto, luego de que decidieran anticiparse al resto del sector y anunciar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) por la invariabilidad tributaria de 25 años que se incluyó en la megarreforma económica del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    “Por la invariabilidad tributaria una vez que esto sea despachado a ley, porque eso es lo que procede jurídicamente; no tenemos inconveniente en hacerlo. Es un hecho que lo vamos a hacer”, anunció, de forma sorpresiva por la tarde, el jefe del comité socialista, Juan Luis Castro.

    En senador liberal Vlado Mirosevic también confirmó la ofensiva y agregó: “Si no somos capaces con la mayoría en el Senado de frenar esta locura, entonces tendrá que ser el Tribunal Constitucional quien lo haga. Esta locura me refiere al menos a dos aspectos que tienen inconstitucionalidad”.

    La situación mostró a una oposición desordenada, pues solo horas antes de las declaraciones de los senadores, los presidentes y jefes de bancada de cada partido de la centroizquierda se reunieron en la sede del Partido Socialista.

    Allí, todos acordaron que sería el jueves, en una reunión entre timoneles y abogados expertos de cada tienda, el momento en el que iban a ratificar y anunciar los detalles de su ofensiva ante el órgano constitucional.

    Pero eso no ocurrió así. El episodio generó un gran malestar en el otro comité opositor en el Senado, donde están la Democracia Cristiana, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Desde este grupo se habían quedado pensando que se iba a respetar el acuerdo y que el jueves, en conjunto, iban a desplegar la puesta en escena.

    Para mayor sorpresa de este grupo de partidos -denominado como “comité unido”-, la bancada de diputados del Partido Socialista también anunció en el Congreso su ofensiva con un requerimiento ante el TC, exactamente por el mismo tema.

    El desorden fue tal que desde el Frente Amplio no evitaron comentar lo ocurrido. La senadora Beatriz Sánchez, por ejemplo, planteó que “a nosotros como FA nos gusta ser bien respetuosos de los procesos colectivos. Espero que el jueves tomemos la determinación final en conjunto, incluido el SD, de cuándo se presenta el trámite ante el TC”.

    “Yo llamaría a no ser ansiosos o ansiosas en este tema. Creo que hay que tomarlo con calma”, complementó la senadora por El Maule y representante del FA. “Comparto lo que señala la senadora Sánchez, hacemos un llamado a toda la oposición a actuar colectivamente, a que nadie se ponga ansiosa porque las cosas se deben hacer bien, (...) ansiosos con anuncios por la prensa”, agregó, por su parte, el senador Diego Ibáñez.

    La molestia incluso quedó manifestada dentro del propio Socialismo Democrático. De hecho, el diputado y timonel del PPD, Raúl Soto, quien estuvo presente en la cita en el PS, recriminó durante la jornada que hacía “un llamado de atención y al orden al conjunto de la oposición. No podemos dar un triste espectáculo de división, fraccionamiento, anunciando acciones anticipadamente sin un debido consenso jurídico constitucional y una decisión política tomada en su conjunto”.

    Su par de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, añadió que “en la mañana tuvimos una larga conversación. Acordamos dar toda esta semana para el diálogo y así tomar una decisión este jueves respecto de nuestra asistencia o no al TC. (...). Queremos hacer un llamado al orden a una fragilidad de oposición que hoy tenemos, para dejar de lado los gustitos personales, actuar seria y responsablemente”.

    “Tomamos contacto con Paulina Vodanovic, hemos conversado también con la senadora Yasna Provoste, que por cierto está igual de sorprendida por todas nosotros”, añadió Ortiz.

    Tenso almuerzo

    A los gritos terminó el almuerzo del comité de senadores del Socialismo Democrático. La senadora Daniella Cicardini recriminó a Juan Luis Castro que tanto él como Paulina Vodanovic no han bajado la información sobre las conversaciones que han tenido con el Ejecutivo por la megarreforma económica.

    “No comunican lo que hablan”, reclamó Cicardini. Castro, dicen las mismas fuentes, planteó que este tipo de reuniones era justamente para eso y recalcó que aún no hay ningún acuerdo con La Moneda.

    Tanto Cicardini como algunos diputados, como su pareja, Daniel Manouchehri, desconfían de estas conversaciones, puesto que en ellas se aborda la invariabilidad tributaria por 25 años, el foco del proyecto que llevarán al TC.

    En el mismo almuerzo se decidió ir al Tribunal Constitucional y el senador Castro, tras la pugna interna, salió a comunicar lo zanjado.

    El desorden que generaron las declaraciones derivó en que la propia directiva del Partido Socialista, que encabeza Paulina Vodanovic y que integra Cicardini, debió salir a remarcar en un comunicado público que “las declaraciones formuladas por la bancada de diputados y diputados socialistas, y por el senador Juan Luis Castro, acerca de la determinación sobre una eventual acción ante el TC constituyen acuerdos internos, que se resolverán en la reunión convocada para el próximo jueves”.

    Más sobre:MegarreformaOposiciónPSFAPC

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