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    Singapur es la ciudad más cara para las personas de alto patrimonio: Santiago es la número 20

    Según el informe de Riqueza y Estilo de Vida Global 2026, elaborado por Julius Baer, el 38% de los encuestados de Latinoamérica incrementó su gasto en bienes de lujo en los últimos 12 meses. En una muestra de 25 ciudades a nivel global, en la región lideran Sao Paulo y Ciudad de México.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    24 Mayo 2024 Vistas de la ciudad de Santiago, Sanhattan, edificios, departamentos, cordillera nevada, panoramicas. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Un alza de dos posiciones registró Santiago de Chile en el ranking de las ciudades más caras para que las personas de alto patrimonio mantengan un elevado estándar de vida.

    Cada año, el banco suizo Julius Baer elabora el informe de Riqueza y Estilo de Vida Global, en el que mide el costo de una canasta de bienes y servicios representativa de lo que es “vivir bien” en 25 ciudades alrededor del mundo. Para su versión 2026, la encuesta incluyó una serie de aspectos, como la adquisición de un paquete tecnológico -que implica un teléfono inteligente, un ordenador, una tableta y un plan de almacenamiento en la nube- o precios de una cena de degustación en los dos mejores restaurantes de cada ciudad.

    Según el reporte, Singapur se mantuvo, por cuarto año consecutivo, como la ciudad más cara del mundo para las personas con un alto patrimonio neto.

    Julius Baer explicó que “la posición de la ciudad refleja el elevado costo de la vivienda y los automóviles, así como la fortaleza del dólar de Singapur”.

    En tanto, Zúrich escaló tres posiciones hasta convertirse en la segunda ciudad más cara del índice, ascenso que se debió menos a un aumento de los precios locales que a la apreciación del franco suizo frente al dólar estadounidense. Mónaco también entró en el grupo de las tres ciudades más caras por primera vez, impulsado por la fortaleza del euro y los precios excepcionalmente altos de la vivienda residencial.

    Al analizar por región, el banco destacó que cinco ciudades se encuentran entre las 10 primera del índice, donde destacó Sidney con un alza de seis puestos, impulsada por la fortaleza del dólar australiano y el elevado costo de importación de productos de alta gama.

    En tanto, Europa “sigue siendo una de las regiones más caras del mundo”, dice Julius Baer. El aumento de los precios en las ciudades europeas fue de 14,1 % en dólares estadounidenses, algo que el informe atribuyó “en gran medida a la fortaleza del euro y del franco suizo. Zúrich, Mónaco, París, Milán y Fráncfort escalaron posiciones en la clasificación, mientras que Barcelona se mantuvo invariable”.

    Por su parte, Londres cayó al quinto puesto, ya que la libra esterlina siguió una trayectoria similar a la del dólar estadounidense, lo que limitó el aumento relativo de la ciudad en comparación con las localidades de la Europa continental.

    Julius Baer destacó que el factor determinante del índice de este año es el tipo de cambio, “aunque no es el único motor del cambio; los costos de las materias primas también han desempeñado un papel importante. Cabe destacar que el precio del oro se ha duplicado con creces desde 2024, repercutiendo en categorías de artículos de lujo como la joyería y la relojería”.

    En esa línea, los precios de la joyería aumentaron un 16,4%, mientras que los de los relojes subieron 15,5%. Los precios de los artículos de lujo han experimentado un aumento generalizado, con una subida media del 12,3%, lo que “refleja una combinación de factores: mayores costos de los insumos (incluidos el cuero y los metales preciosos), el costo de la mano de obra altamente cualificada y las estrategias de fijación de precios de las marcas de lujo mundiales”.

    Chile y Latinoamérica

    El informe destacó que, por primera vez en tres años, ninguna ciudad del continente americano figura entre las diez primeras a nivel mundial.

    “Si bien Nueva York sigue siendo la ciudad mejor posicionada de la región, seguida de Sao Paulo, que ascendió al puesto 12°, Santiago de Chile y Ciudad de México también escalaron posiciones, impulsadas por un fuerte crecimiento de los precios locales y por las fluctuaciones de las divisas", indica el informe.

    En el detalle, Santiago pasó desde la posición número 22 en el ranking a la 20. En la región, Sao Paulo se ubicó en el número 12 (16 en 2025) y Ciudad de México en el 18 (21 en 2025).

    Por categoría, Santiago reporta el mayor precio en joyas, donde se ubica primera en el ranking de las 25 ciudades más caras. La relojería también se ubicó en la primera posición, pero en la categoría de automóviles quedo en la posición 11, en la 20 en cena de degustación, 21 en valores de propiedades residenciales, 25 en colegios particulares, 6 en precios de vuelos en clase ejecutiva, y 20 en MBA.

    Según Julius Baer, en Norteamérica el 97% de los encuestados reportó un crecimiento en el valor de sus activos, mientras que en Latinoamérica solo lo hizo el 60%, “el nivel más bajo de cualquiera de nuestras regiones”.

    Así, en Norteamérica la mayoría de las personas con alto patrimonio neto mantuvieron niveles estables de gasto e inversión, a pesar de que el 28% citó un impacto moderado y el 12% consignó un impacto significativo de los aranceles y la incertidumbre geopolítica.

    Por su parte, los inversionistas en Latinoamérica “mostraron mayor cautela, con la mayor proporción de personas con alto patrimonio neto reduciendo tanto sus gastos como sus inversiones”.

    El 85% de los encuestados expresó preocupación por los aranceles, pero “curiosamente, el 38% de los consumidores en Latinoamérica incrementaron activamente su gasto en bienes de lujo durante los últimos 12 meses en respuesta a los aranceles globales, el porcentaje más alto de todas las regiones, mientras que el 35%, también la cifra más alta de todas las regiones, afirmó que compra bienes de lujo a nivel internacional para preservar su poder adquisitivo y evitar el impacto de los aranceles a nivel local”.

    Más sobre:MercadoJulius BaerEstilo de VidaPersonas de Alto Patrimonio

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