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    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026

    Revisa a continuación el calendario de días marcados en las siguientes semanas del año.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026. Foto referencial de archivo

    Avanza el mes de julio y cabe preguntarse por el próximo feriado marcado en el calendario de este año, que corresponde a una única jornada para este mes.

    Al igual que en el pasado junio el siguiente festivo corresponde a una fecha religiosa, pero no configura un fin de semana largo como en la última conmemoración de San Pedro y San Pablo.

    Cuándo es el próximo feriado

    El próximo feriado del año corresponde al jueves 16 de julio, con motivo del Día de la Virgen del Carmen.

    Cabe recordar que dicha jornada no se encuentra catalogada como irrenunciable, por lo que tanto el comercio como los servicios pueden atender al público normalmente.

    Se trata de una fecha dedicada al nombre de Nuestra Señora del Carmen, considerada Reina y Patrona de Chile, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, cuya devoción data desde tiempos coloniales en nuestro país, según resume el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales.

    Feriados de 2026

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:

    • Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen
    • Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen
    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana la
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