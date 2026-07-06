Cuándo es el próximo feriado de julio y cuántos quedan para el resto del 2026. Foto referencial de archivo

Avanza el mes de julio y cabe preguntarse por el próximo feriado marcado en el calendario de este año, que corresponde a una única jornada para este mes.

Al igual que en el pasado junio el siguiente festivo corresponde a una fecha religiosa, pero no configura un fin de semana largo como en la última conmemoración de San Pedro y San Pablo.

Cuándo es el próximo feriado

El próximo feriado del año corresponde al jueves 16 de julio , con motivo del Día de la Virgen del Carmen.

Cabe recordar que dicha jornada no se encuentra catalogada como irrenunciable, por lo que tanto el comercio como los servicios pueden atender al público normalmente.

Se trata de una fecha dedicada al nombre de Nuestra Señora del Carmen, considerada Reina y Patrona de Chile, de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, cuya devoción data desde tiempos coloniales en nuestro país, según resume el Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales.

Feriados de 2026

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026: