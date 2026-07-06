España y Lamine Yamal a cuartos de final: un héroe inesperado sentencia el adiós al Mundial de Portugal y Cristiano Ronaldo

Portugal y España, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal. Un choque épico por los octavos de final del Mundial, que respondió totalmente a las expectativas. Un partido que significó el adiós de uno y el camino a la consolidación del otro. Un agónico 1-0 a favor de los dirigidos de Luis de la Fuente, que marcó lo reñido que fue esta confrontación y el fin de una era.

En los minutos iniciales, ambos elencos ofrecieron buena parte de su repertorio, no guardándose nada en Dallas. Antes de los siete minutos, Mikel Oyarzabal y Joao Cancelo habían probado de distancia a los respectivos porteros, dando muestra de lo equilibrado que sería el compromiso.

A los 8′, Oyarzabal picó solo tras una gran habilitación de Dani Olmo, pero su remate se fue desviado ante el achique de Diogo Costa. Mientras que, cuatro minutos más tarde, la presión de los lusos casi termina en la primera cifra tras un remate de Cristiano Ronaldo que Unai Simón envió al córner.

Los hispanos respondieron a los 16′ con dos disparos consecutivos que obligaron al lucimiento del meta portugués. Lamine Yamal y Álex Baena fueron quienes probaron las manos del golero.

Después de la primera pausa de hidratación, España siguió creando mucho peligro, pero Diego Costa estuvo muy atento para evitar la caída de su valla. Eso sí, progresivamente, el dominio se fue inclinando del lado hispano, a medida de que fue creciendo la presión sobre la salida portuguesa.

Aun así, el partido estaba para cualquiera. A los 37’, Simón tuvo dos intervenciones notables al poner el cuerpo ante un cabezazo de João Félix y contener el posterior rebote que le quedó a CR7. Cuatro minutos más tarde, Nuno Mendes probó de distancia y estrelló la pelota en el travesaño tras un rebote en Pedro Porro.

Un héroe impensado

La misma intensidad se mantuvo en el comienzo del complemento, con los dos equipos buscando imponer sus términos e intentando aprovechar los errores en la salida para sorprender mal paradas a las respectivas defensas.

Un momento clave se produjo a los 52 minutos, cuando Nuno Mendes debió abandonar la cancha por una lesión muscular. El lateral se estaba imponiendo en el duelo por la banda izquierda de la defensa ante Lamine Yamal y su salida obligó a redoblar la marca sobre el astro de ancestros marroquíes. Su reemplazante, el veterano Nelson Semedo, se vio complicado en esa misión.

Hasta la segunda pausa de hidratación el partido bajó su ritmo. La Roja europea intentaba mantener la posesión, pero con poca capacidad de profundizar. Baena, Oyarzábal y Yamal sucumbían ante la ordenada defensa de los pupilos de Roberto Martínez. De hecho, el primero terminó siendo reemplazado por Ferrán Torres, quien tendría un rol clave en el desenlace del cotejo.

Al regreso, Lamine Yamal probó con un tiro libre que Diogo Costa supo enviar al córner, mientras que Bruno Fernandes contestó con un remate que pasó cerca de la valla española. Asimismo, el DT de elenco portugués apostó por la velocidad de Rafael Leão en reemplazo de João Félix.

Cuando todo parecía indicar que el desenlace iba a esperar, apareció un personaje secundario totalmente inesperado: a los 90+1’, Mikel Merino, quien había ingresado apenas seis minutos antes, se filtró por el medio tras una brillante habilitación de Ferrán Torres y batió con una remate bajo al meta lusitano.

Portugal, con apenas cinco minutos de adición por jugar, se fue en busca del empate. Y si bien tuvo algunas chances, no pudo evitar la caída. Cristiano Ronaldo tuvo su último baile y España buscará las semifinales ante Estados Unidos o Bélgica.