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    Ante delitos perpetrados por falsos detectives: PDI entrega detalles para identificar correctamente a sus funcionarios

    En la institución recalcan que los integrantes de sus filas siempre deben identificarse y mostrar su placa a todas las personas que se lo soliciten.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: PDI

    La Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles para identificar correctamente a los funcionarios de la institución.

    Esto, frente a hechos delictuales perpetrados por sujetos caracterizados como miembros de sus filas como los falsos PDI que simulaban allanamientos para robar en San Miguel o los integrantes del Tren de Aragua que secuestraron al disidente venezolano Ronald Ojeda en Independencia para luego darle muerte.

    Uno de los aspectos que llamaron a considerar es que la PDI cuenta con dos tipos de placas:

    • Una plateada, para los detectives.
    • Una dorada, para los agentes policiales.

    En la institución explican que en ambos casos, el porta credencial es de color burdeos y contiene la placa con la insignia institucional y la tarjeta de identificación policial.

    Además, precisan, hay detalles importantes para considerar, como por ejemplo, que ambos elementos, placa e identificación, tienen un número de serie que debe coincidir.

    La tarjeta de identificación incluye:

    • Una fotografía del detective o agente.
    • Su cargo, nombres y apellidos.
    • Números de cédula de identidad.

    Asimismo, existe una tenida táctica, utilizada para las labores operativas en terreno, donde el personal viste pantalón caqui, polera PDI y además casaquilla con el nombre y grado del funcionario, puntualizan desde la institución.

    Sumado a lo anterior, en la PDI recalcan que sus funcionarios siempre deben identificarse y mostrar su placa a todas las personas que se lo soliciten.

    Más sobre:PolicialPDISeguridadDelincuencia

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