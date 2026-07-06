Ante delitos perpetrados por falsos detectives: PDI entrega detalles para identificar correctamente a sus funcionarios

La Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles para identificar correctamente a los funcionarios de la institución.

Esto, frente a hechos delictuales perpetrados por sujetos caracterizados como miembros de sus filas como los falsos PDI que simulaban allanamientos para robar en San Miguel o los integrantes del Tren de Aragua que secuestraron al disidente venezolano Ronald Ojeda en Independencia para luego darle muerte.

Uno de los aspectos que llamaron a considerar es que la PDI cuenta con dos tipos de placas:

Una plateada, para los detectives.

Una dorada, para los agentes policiales.

En la institución explican que en ambos casos, el porta credencial es de color burdeos y contiene la placa con la insignia institucional y la tarjeta de identificación policial.

Además, precisan, hay detalles importantes para considerar, como por ejemplo, que ambos elementos, placa e identificación, tienen un número de serie que debe coincidir.

La tarjeta de identificación incluye:

Una fotografía del detective o agente.

Su cargo, nombres y apellidos.

Números de cédula de identidad.

Asimismo, existe una tenida táctica, utilizada para las labores operativas en terreno, donde el personal viste pantalón caqui, polera PDI y además casaquilla con el nombre y grado del funcionario, puntualizan desde la institución.

Sumado a lo anterior, en la PDI recalcan que sus funcionarios siempre deben identificarse y mostrar su placa a todas las personas que se lo soliciten.