Ante delitos perpetrados por falsos detectives: PDI entrega detalles para identificar correctamente a sus funcionarios
En la institución recalcan que los integrantes de sus filas siempre deben identificarse y mostrar su placa a todas las personas que se lo soliciten.
La Policía de Investigaciones (PDI) entregó detalles para identificar correctamente a los funcionarios de la institución.
Esto, frente a hechos delictuales perpetrados por sujetos caracterizados como miembros de sus filas como los falsos PDI que simulaban allanamientos para robar en San Miguel o los integrantes del Tren de Aragua que secuestraron al disidente venezolano Ronald Ojeda en Independencia para luego darle muerte.
Uno de los aspectos que llamaron a considerar es que la PDI cuenta con dos tipos de placas:
- Una plateada, para los detectives.
- Una dorada, para los agentes policiales.
En la institución explican que en ambos casos, el porta credencial es de color burdeos y contiene la placa con la insignia institucional y la tarjeta de identificación policial.
Además, precisan, hay detalles importantes para considerar, como por ejemplo, que ambos elementos, placa e identificación, tienen un número de serie que debe coincidir.
La tarjeta de identificación incluye:
- Una fotografía del detective o agente.
- Su cargo, nombres y apellidos.
- Números de cédula de identidad.
Asimismo, existe una tenida táctica, utilizada para las labores operativas en terreno, donde el personal viste pantalón caqui, polera PDI y además casaquilla con el nombre y grado del funcionario, puntualizan desde la institución.
Sumado a lo anterior, en la PDI recalcan que sus funcionarios siempre deben identificarse y mostrar su placa a todas las personas que se lo soliciten.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.