Detectives se enfrentan a balazos con falsos PDI que simulaban allanamientos para robar: hay ocho detenidos

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) se enfrentaron a balazos con un grupo de delincuentes que simulaban ser funcionarios de la institución policial.

El jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), subprefecto Cristian Sepúlveda, informó que funcionarios se encontraban realizando diligencias en la comuna de San Miguel cuando divisaron un robo en un mall chino.

El hecho ocurrió en calle Varas Mena, cerca de las 11.30 horas, momento en que los individuos vestidos con poleras alusivas a la PDI, portaban una carpeta con una falsa orden de entrada y registro, documento que les permitió ingresar al local fingiendo un allanamiento.

Sepúlveda indicó que el hecho observado “revestía carácter de delito, específicamente de un robo con intimidación, logrando visualizar un grupo de sujetos que habían ingresado a un inmueble”.

Según precisó la autoridad policial, los delincuentes portaban armas de fuego y tenían “vestimenta alusiva a la Policía de Investigaciones de Chile, evidentemente falsificada”.

Los sujetos lograron salir del lugar con las especias sustraídas, sin embargo, en ese momentos los policías se identificaron “a viva voz” y “se produce un intercambio de disparos".

Los delincuentes intentaron huir, pero cuatro de ellos fueron alcanzados por los detectives en las inmediaciones del lugar.

“Posteriormente, a través de seguimientos controlados, en este hecho que se produce la fuga, se logra la detención de otros integrantes de esta banda en diferentes puntos de la capital, algunos en la comuna de San Miguel, otros en el sector norte y en los sectores occidentes de la Región Metropolitana”, sostuvo el subprefecto.

En detalle, se detuvo a ocho individuos, cuatro de ellos son ciudadanos chilenos y los otros cuatro son extranjeros, algunos cuentan con antecedentes policiales, según precisó la autoridad policial.

Respecto al modus operandi, Sepúlveda indicó que los sujetos “tenían una carpeta, evidentemente, a primera vista falsificada, con letras alusivas a nuestra institución, y con órdenes judiciales falsificadas, que simulaban ser órdenes para efectuar entradas y registros a inmuebles”.

Si bien aún no se tiene un avalúo del robo, se identificó la sustracción de “especies relativas a joyas y dinero”.

De momento, se desconoce si la banda participó en otro robo de la RM, aunque en horas de la mañana se registró un asalto en la comuna de Conchalí, donde los delincuentes también portaban vestimentas con las que simulaban ser efectivos de la PDI.

La alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, destacó el “rápido y coordinado trabajo” de la Dirección de Seguridad junto a la PDI. De acuerdo con la jefa comunal, esto “permitió una eficaz respuesta (…) gracias a la oportuna denuncia realizada al 1456 y al despliegue inmediato de nuestros equipos en terreno".

“Nos preocupa este nuevo modus operandi de bandas que se hacen pasar por policías, por lo que esperamos que se adopten las medidas necesarias para resguardar la seguridad de la población”, sostuvo.