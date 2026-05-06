El miembro más importante de los Rolling Stones según Bob Dylan

La historia del rock está escrita con grandes sociedades: Lennon y McCartney, Jagger y Richards, Plant y Page. Sin embargo, cuando se trata de analizar la arquitectura sonora de The Rolling Stones, el juicio de Bob Dylan suele ser tan afilado como impredecible.

En una reveladora charla con el periodista Bill Flanagan, de 2009, el Nobel de Literatura dejó caer una sentencia que, para muchos puristas, redefine lo que significa la identidad de la banda británica.

Durante la entrevista, Dylan no solo cuestionó la longevidad del grupo de Satisfaction, llegando a sugerir que su tiempo de gloria absoluta podría haber quedado atrás. “Prácticamente ya están acabados, ¿no?”. Según Dylan, los Stones dejaron ir a un miembro clave.

Bob Dylan

Dylan se refería al histórico bajista Bill Wyman. “No digo que no deban seguir adelante, pero necesitan a Bill [Wyman]. Sin él, son una banda de funk. Serán los verdaderos Rolling Stones cuando Bill regrese”.

Sin embargo, el autor de Like a Rolling Stone se retractó parcialmente poco después: “Están lejos de haber terminado. Los Rolling Stones son verdaderamente la mejor banda de rock and roll del mundo y siempre lo serán”.

Bill Wyman decidió dejar la banda en 1993 y no fue reemplazado oficialmente. Tras la muerte de Charlie Watts, en 2021, solo se mantienen Mick Jagger y Keith Richards como miembros originales del conjunto. Por su lado, el guitarrista Ronnie Wood ingresó al conjunto en 1975 y se mantiene hasta hoy.