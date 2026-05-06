Ventas de autos nuevos desaceleran su alza, pero los SUV siguen ganando terreno

Las ventas de autos nuevos volvieron a subir en abril, pero a un ritmo menor que el mes anterior. Según informó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (Anac), en base a datos del Registro de Vehículos Motorizados dependiente del Registro Civil. la comercialización de vehículos nuevos y medianos totalizó 27.572 unidades, representando un alza interanual de 5,5%.

El incremento fue menor al 6,1% registrado en marzo, mientras que las unidades vendidas estuvieron apenas por sobre las 27.358 anotadas en dicho mes, con lo que, sin embargo, lograron su mayor nivel desde diciembre, cuando se comercializaron 29.577 unidades.

Sumando el resultado abril, en lo que va del año se han comercializado 102.549 unidades, su nivel más alto desde 2023, y equivalente a un aumento 5,7% en comparación con igual período de 2025.

La Anac indicó que el aumento de 2026 se ha dado “pese a un escenario local de rezago frente a la recuperación de otros bienes durables, pero con una mejora en los indicadores de salarios reales, condiciones crediticias más favorables y unas tasas de interés más bajas que han reactivado al sector, mientras en el apartado internacional el sector continúa marcado por mayor volatilidad energética, tensiones geopolíticas y consumidores más sensibles al costo de operación de los vehículos”.

En lo particular, añadió “el alza internacional en los precios del petróleo y su efecto sobre los combustibles ha impulsado la evaluación de los compradores por tecnologías más eficientes o electrificadas, tanto a nivel global como en Chile”

Por ejemplo, dijo, este mayor interés por soluciones de menor consumo también se observa en la Unión Europea, donde las inscripciones de vehículos eléctricos anotaron 723.704 unidades entre enero y marzo, con un crecimiento de 26,2% y registrando récord trimestral para dicha zona. Mientras que China alcanzó una participación histórica de vehículos de nuevas energías que superó el 60% el mes pasado y Brasil cerró un primer trimestre con estos modelos representando casi una quinta parte de su mercado.

En este escenario, señaló la Anac “la preferencia de los consumidores chilenos se alinea con la experiencia internacional”. Aun así, sostuvo que “las ventas nacionales siguen lejos de los máximos históricos observados en ciclos anteriores, lo que confirma una recuperación rezagada que podría acelerarse a medida que la inversión retorne a nuestro país, aumente la confianza en el consumidor y en las empresas, y continúe la mejora en condiciones crediticias y tasas de financiamiento automotriz”.

AUDI AG

SUV aumentan su alza

En el desglose por segmentos, los SUV alcanzaron 55.169 unidades y avanzaron 16,6% en lo que va del año; las camionetas totalizaron 20.968 unidades y subieron 5%; los vehículos de pasajeros llegaron a 16.865 unidades y retrocedieron 7,1% cediendo parte de su espacio a los SUV; y los vehículos comerciales sumaron 9.547 unidades, con un descenso de 17,5%.

De este modo la participación de mercado de los SUV subió de 51,1% a abril de 2025 a 53,8% al mismo mes de 2026.

En abril las tres marcas más vendidas en el mercado local siguieron siendo Toyota, Suzuki y Hyundai con una participación de 9%, 7,7% y 6,6% respectivamente.

En cuanto al país de origen, nuevamente el ranking fue liderado por las marcas chinas con 37,1% del total, de acuerdo a los últimos datos disponibles de marzo, aunque la cifra fue menor al 38,6% de febrero. Le siguieron las marcas de Japón, con 24,7%, y de Corea, con 13,9%.

Mercado de buses y camiones

En contraste al mercado de vehículos livianos y medianos, el mercado de buses cerró abril con 29 unidades inscritas, lo que significó una caída de 84,2% respecto de igual mes del año pasado.

En el acumulado enero-abril, en tanto, las ventas llegaron a 359 unidades, con una disminución de 52,1%, frente a igual lapso de 2025.

En este caso, la explicación viene dada por el cambio de norma de emisiones hacia Euro 6 que comenzó en enero de este año, y que llevó a gran cantidad de operadores logísticos y de flotas de buses de distintas categorías, a adelantar sus renovaciones de producto durante el cierre del año 2025; afectando de tal manera al desempeño de esta primera parte del año, indicó la Anac.

Por segmentos, transporte urbano (RED y regiones) concentró 172 unidades en lo que va del año, equivalente a 47,9% del total; los taxibuses sumaron 57 unidades; interurbanos y media distancia alcanzaron 76; doble piso y larga distancia llegaron a 49; y minibuses anotaron 5 unidades.

“El comportamiento de esta categoría siguió altamente influido por renovaciones de flota y compras institucionales, por lo que mantiene una trayectoria más volátil que el resto del mercado”, precisó la Anac.

En tanto, el mercado de camiones registró 1.007 unidades vendidas en abril, con una baja de 3,9%, frente al mismo mes de 2025. Por su parte, entre enero y abril se inscribieron 3.643 unidades, lo que representó una contracción de 12% interanual.

Nuevamente y al igual que en buses, el mercado de camiones sufrió un cambio de normas de emisiones en enero de 2026 hacia Euro 6, lo que llevó a diversos operadores de carga, transportistas por carretera, camioneros y empresas flotistas, a programar la renovación de sus camiones durante la última parte de 2025 adelantando las compras y afectando a esta primera parte del año 2026, lo cual se refleja en este desempeño registrado para el mes de abril, indicó la Anac.

Por segmento, en abril los camiones pesados lideraron con 700 unidades y un alza de 2%, seguidos por los medianos con 212 unidades y retrocedieron 21,5% en el mes, y los camiones livianos totalizaron 95 unidades y un crecimiento de 3,3%. En el acumulado, los pesados sumaron 2.446 unidades y cayeron 10,7%; los medianos alcanzaron 820 con una disminución de 20,9%; y los livianos llegaron a 377, con alza de 3,3%.