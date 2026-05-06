SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Senado facilita diligencia en oficina de Camila Flores y fiscal Valencia insiste en carácter reservado de investigación

    La mesa directiva de la Cámara Alta informó que "entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo" de las labores de Carabineros y el Ministerio Público en el Congreso.

    Por 
    José Navarrete
     
    José Miguel Wilson
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La mesa directiva de la Cámara Alta emitió un breve comunicado a propósito de la diligencia que la Fiscalía de Valparaíso y Carabineros efectuaron este miércoles en la oficina de la senadora de Renovación Nacional (RN) Camila Flores.

    “El Senado de la República, en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia", señalaron.

    Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la situación, corroborando la colaboración del Senado e insistiendo en el carácter reservado de la indagatoria que se desarrolla contra la legisladora a partir de una denuncia anónima.

    "Lo que corresponde al Ministerio Público es llevar adelante una investigación independiente, objetiva, prolija y con la celeridad que una imputación grave como esa amerita", manifestó el fiscal nacional.

    Valencia señaló que “en el marco de esa diligencias, para esclarecer los hechos, es que hoy día se llevó adelante una actuación de investigación en dependencia del Congreso Nacional”.

    El jefe del Ministerio Público evitó entregar mayores antecedentes de las acciones que se realizaron en la oficina de la senadora.

    “Es una investigación que tiene carácter reservado. Solo hacer presente a la comunidad, y creo que en general es bastante sabido, que investigaciones de esta naturaleza implican generalmente la incautación o la solicitud de entrega de dispositivos electrónicos para los efectos de revisar su contenido", comentó.

    El fiscal nacional precisó que estas labores buscan determinar si existe o no delito en los hechos que se indagan.

    “Respecto de formalizaciones o de decisiones de esa naturaleza, por supuesto siempre es una decisión que tienen que tomar los fiscales una vez que reúnan los antecedentes necesarios para ello. De momento, lo que están haciendo es llevar adelante una investigación junto con la policía para los efectos de determinar qué es lo que habría ocurrido. Todavía es un momento muy prematuro”, puntualizó.

    Valencia recalcó que la investigación se mantiene bajo reserva y “no puede ser manifestado a través de la prensa cuál es el curso siguiente de las diligencias”.

    Más sobre:Camila FloresCarabinerosÁngel ValenciaRNFiscalía de ValparaísoSenadoCongreso NacionalAsignaciones parlamentarias

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”

    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de investigación por accidente en que murió el expresidente Sebastián Piñera

    Mineduc reafirma que antes de julio presentarán cambios al Sistema de Admisión Escolar

    Lo más leído

    1.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    2.
    Grupo familiar: quiénes son los detenidos tras el operativo en Temucuicui por robo violento de vehículos

    Grupo familiar: quiénes son los detenidos tras el operativo en Temucuicui por robo violento de vehículos

    3.
    Lluvia, tormenta eléctrica y ráfagas de viento: RM espera intenso frente de precipitaciones para este miércoles

    Lluvia, tormenta eléctrica y ráfagas de viento: RM espera intenso frente de precipitaciones para este miércoles

    4.
    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    Fiscalía realiza diligencia en el Senado por investigación a Camila Flores

    5.
    Así cayeron los Queipul Huenchullan, el clan detenido en Temucuicui que robaba vehículos y atacaba en la Ruta 5 Sur

    Así cayeron los Queipul Huenchullan, el clan detenido en Temucuicui que robaba vehículos y atacaba en la Ruta 5 Sur

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”
    Chile

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”

    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de investigación por accidente en que murió el expresidente Sebastián Piñera

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA
    Negocios

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA

    Canales de televisión chilenos demandan a Google en el TDLC por abuso de posición dominante

    Ventas de autos nuevos desaceleran su alza, pero los SUV siguen ganando terreno

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular
    Tendencias

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    En vivo: Bayern Múnich enfrenta a PSG para definir al rival de Arsenal en la final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Bayern Múnich enfrenta a PSG para definir al rival de Arsenal en la final de la Champions League

    Tribunal de Disciplina le quita el piso al juez Mario Salvo y borra polémica tarjeta amarilla contra Rossel

    Octavos de final a la vista y millonario bono deportivo: todo lo que se juega la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando
    Mundo

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    Desayunos para sorprender a mamá
    Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas