Senado facilita diligencia en oficina de Camila Flores y fiscal Valencia insiste en carácter reservado de investigación

La mesa directiva de la Cámara Alta emitió un breve comunicado a propósito de la diligencia que la Fiscalía de Valparaíso y Carabineros efectuaron este miércoles en la oficina de la senadora de Renovación Nacional (RN) Camila Flores.

“El Senado de la República, en cumplimiento de su deber institucional y en su permanente disposición a colaborar con la justicia, entregó todas las facilidades necesarias para el adecuado desarrollo de dicha diligencia", señalaron.

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la situación, corroborando la colaboración del Senado e insistiendo en el carácter reservado de la indagatoria que se desarrolla contra la legisladora a partir de una denuncia anónima.

"Lo que corresponde al Ministerio Público es llevar adelante una investigación independiente, objetiva, prolija y con la celeridad que una imputación grave como esa amerita", manifestó el fiscal nacional.

Valencia señaló que “en el marco de esa diligencias, para esclarecer los hechos, es que hoy día se llevó adelante una actuación de investigación en dependencia del Congreso Nacional”.

El jefe del Ministerio Público evitó entregar mayores antecedentes de las acciones que se realizaron en la oficina de la senadora.

“Es una investigación que tiene carácter reservado. Solo hacer presente a la comunidad, y creo que en general es bastante sabido, que investigaciones de esta naturaleza implican generalmente la incautación o la solicitud de entrega de dispositivos electrónicos para los efectos de revisar su contenido", comentó.

El fiscal nacional precisó que estas labores buscan determinar si existe o no delito en los hechos que se indagan.

“Respecto de formalizaciones o de decisiones de esa naturaleza, por supuesto siempre es una decisión que tienen que tomar los fiscales una vez que reúnan los antecedentes necesarios para ello. De momento, lo que están haciendo es llevar adelante una investigación junto con la policía para los efectos de determinar qué es lo que habría ocurrido. Todavía es un momento muy prematuro”, puntualizó.

Valencia recalcó que la investigación se mantiene bajo reserva y “no puede ser manifestado a través de la prensa cuál es el curso siguiente de las diligencias”.