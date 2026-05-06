SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Desde la firma especializada en calzado afirman que la campaña se construye a partir del universo conceptual del próximo álbum de la artista. Incorpora su sencillo Otras vidas.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca Cortesía

    Crocs anunció que Soulfía es su nuevo rostro en Chile y que la cantante es la protagonista de una nueva campaña cruza moda, música y expresión personal.

    La colaboración se posiciona en un momento en el que la artista acaba de estrenar títulos como Otras vidas y Superestrella, los cuales serán parte de su próximo disco y marcan el inicio de una nueva etapa creativa.

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca Cortesía

    Desde la firma especializada en calzado afirman que la campaña se construye a partir del universo conceptual del nuevo álbum.

    Aseguran que incorpora el sencillo Otras vidas como pieza central y que “posiciona a Crocs como un lienzo de autoexpresión que dialoga con la estética y narrativa de la artista”.

    “En esta nueva etapa, Crocs destaca su colección Caged, protagonizada por los modelos Caged Clog y Caged Mule, que redefinen el diseño del calzado urbano con una propuesta arquitectónica, audaz y altamente personalizable. Esta línea fusiona la comodidad característica de la tecnología Croslite con una estética disruptiva, pensada para una generación que busca marcar diferencia”, dicen a través de un comunicado.

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca Cortesía

    Qué dijo Soulfía sobre su participación como nuevo rostro de Crocs

    Tras el anuncio oficial, la cantante declaró a través de un comunicado: “Soy fan de Crocs hace mucho tiempo y estoy muy emocionada por esta campaña, sobre todo porque conceptualiza lo que es mi próximo álbum y tuvimos la oportunidad de usar Otras Vidas, que es el primer sencillo de esta nueva era musical”.

    “La dirección creativa la hicimos en conjunto con el equipo de Crocs y la filmación junto a Pato Sanhueza y Vicente Cancino. Siempre es un resultado acertado y un honor trabajar con ellos”, agregó Soulfía.

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca Cortesía

    Crocs sostiene que la campaña refleja una visión compartida entre la marca y la artista: “Romper moldes, experimentar con la identidad y convertir cada paso en una declaración estética”.

    “Desde la dirección creativa hasta la ejecución audiovisual, el proyecto se construyó de manera colaborativa, logrando una pieza que conecta con las nuevas audiencias desde la autenticidad. Con esta alianza, Crocs reafirma su posicionamiento dentro del territorio cultural y creativo, vinculándose con talentos que no solo marcan tendencia, sino que también impulsan nuevas formas de expresión”.

    Lee también:

    Más sobre:EstiloSoulfíaCrocsModaCalzadoMúsicaLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”

    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de investigación por accidente en que murió el expresidente Sebastián Piñera

    Senado facilita diligencia en oficina de Camila Flores y fiscal Valencia insiste en carácter reservado de investigación

    Lo más leído

    1.
    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    2.
    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    3.
    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    4.
    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas

    Cómo fue el “gran experimento” del Ejército de EEUU para preparar a sus soldados para combatir en temperaturas extremas

    5.
    A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será)

    A qué hora comenzará la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y qué tan intensa será)

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: qué regiones de Chile serán afectadas por el sistema frontal

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Vasco da Gama en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Cruzeiro por la Libertadores en TV y streaming

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”
    Chile

    Operativo en Temucuicui: Kast afirma que “el Estado va a hacer lo que le corresponda, en el lugar que corresponda”

    Desbordes responde a Rabat por cárcel en Santiago: “Señor ministro, infórmese bien (...) No trate de engañar a los vecinos”

    Tribunal aprueba sobreseimiento definitivo de investigación por accidente en que murió el expresidente Sebastián Piñera

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA
    Negocios

    Presidente Kast dice que el gobierno mantendrá urgencia a la megarreforma pese a la advertencia del CFA

    Canales de televisión chilenos demandan a Google en el TDLC por abuso de posición dominante

    Ventas de autos nuevos desaceleran su alza, pero los SUV siguen ganando terreno

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular
    Tendencias

    Qué significa realmente el porcentaje de probabilidad de lluvia que ves en tu celular

    Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

    Apple llegó a un acuerdo tras ser acusado de haber engañado a la gente sobre su IA: quiénes recibirán hasta 95 dólares

    En vivo: Bayern Múnich enfrenta a PSG para definir al rival de Arsenal en la final de la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Bayern Múnich enfrenta a PSG para definir al rival de Arsenal en la final de la Champions League

    Tribunal de Disciplina le quita el piso al juez Mario Salvo y borra polémica tarjeta amarilla contra Rossel

    Octavos de final a la vista y millonario bono deportivo: todo lo que se juega la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?
    Tecnología

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Persiguiendo una maleta en Nuevo Pudahuel (o cómo usar el nuevo Apple AirTag)

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine a fondo: “James Hetfield y yo formábamos un equipo realmente bueno, pero no extraño eso”

    Todo sobre mi madre: la obra maestra de Almodóvar que redefine la familia regresa al streaming

    Megadeth es la primera banda de thrash metal en dejar sus manos en el Paseo de las Estrellas de Movistar Arena

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando
    Mundo

    “Nos esperan en casa”: El drama de los atrapados en crucero con casos de hantavirus que siguen aumentando

    Ted Turner, el magnate medial y filántropo que fundó la cadena CNN, muere a los 87 años

    Cinco grandes editoriales y un novelista demandan a Meta por piratear millones de libros para entrenar su inteligencia artificial

    Desayunos para sorprender a mamá
    Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera

    Nunca es tarde para el tutú: el auge del ballet en mujeres adultas