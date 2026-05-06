Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca

Crocs anunció que Soulfía es su nuevo rostro en Chile y que la cantante es la protagonista de una nueva campaña cruza moda, música y expresión personal.

La colaboración se posiciona en un momento en el que la artista acaba de estrenar títulos como Otras vidas y Superestrella , los cuales serán parte de su próximo disco y marcan el inicio de una nueva etapa creativa .

Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca Cortesía

Desde la firma especializada en calzado afirman que la campaña se construye a partir del universo conceptual del nuevo álbum.

Aseguran que incorpora el sencillo Otras vidas como pieza central y que “posiciona a Crocs como un lienzo de autoexpresión que dialoga con la estética y narrativa de la artista”.

“En esta nueva etapa, Crocs destaca su colección Caged, protagonizada por los modelos Caged Clog y Caged Mule, que redefinen el diseño del calzado urbano con una propuesta arquitectónica, audaz y altamente personalizable. Esta línea fusiona la comodidad característica de la tecnología Croslite con una estética disruptiva, pensada para una generación que busca marcar diferencia”, dicen a través de un comunicado.

Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca Cortesía

Qué dijo Soulfía sobre su participación como nuevo rostro de Crocs

Tras el anuncio oficial, la cantante declaró a través de un comunicado: “Soy fan de Crocs hace mucho tiempo y estoy muy emocionada por esta campaña, sobre todo porque conceptualiza lo que es mi próximo álbum y tuvimos la oportunidad de usar Otras Vidas , que es el primer sencillo de esta nueva era musical”.

“La dirección creativa la hicimos en conjunto con el equipo de Crocs y la filmación junto a Pato Sanhueza y Vicente Cancino. Siempre es un resultado acertado y un honor trabajar con ellos”, agregó Soulfía.

Soulfía es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña y la nueva colección exclusiva de la marca Cortesía

Crocs sostiene que la campaña refleja una visión compartida entre la marca y la artista: “Romper moldes, experimentar con la identidad y convertir cada paso en una declaración estética” .

“Desde la dirección creativa hasta la ejecución audiovisual, el proyecto se construyó de manera colaborativa, logrando una pieza que conecta con las nuevas audiencias desde la autenticidad. Con esta alianza, Crocs reafirma su posicionamiento dentro del territorio cultural y creativo, vinculándose con talentos que no solo marcan tendencia, sino que también impulsan nuevas formas de expresión”.