Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal

Después de más de dos años de enfrentamientos judiciales y acusaciones cruzadas, los actores Blake Lively y Justin Baldoni anunciaron este lunes un acuerdo para poner fin a la disputa legal que los enfrentaba desde el rodaje de la película It Ends With Us (Romper El círculo).

La información fue publicada por The New York Times, que detalló que este entendimiento se selló cuando ambas partes se preparaban para un juicio de alta exposición mediática, fijado para el 18 de mayo en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan.

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Cómo comenzó la disputa

El conflicto comenzó tras el estreno de la cinta en 2024, adaptación de la novela homónima de Colleen Hoover, y se agudizó con acusaciones públicas y demandas judiciales.

Lively denunció que durante el rodaje fue víctima de comentarios “degradantes” y de conductas inapropiadas por parte de Baldoni .

Además, sostuvo que, tras manifestar sus quejas, el actor y su entorno impulsaron una campaña de desprestigio en su contra, particularmente en redes sociales y medios digitales.

Baldoni negó de manera tajante las acusaciones de acoso sexual y rechazó haber encabezado cualquier operación para dañar la reputación de su coprotagonista.

Según su defensa, el actor recurrió a asesores de comunicaciones especializados en manejo de crisis ante el temor de que se difundieran acusaciones falsas en su contra.

¿Qué dice el acuerdo?

El comunicado conjunto difundido por los abogados de ambos artistas sorprendió por su tono conciliador.

“Reconocemos que el proceso presentó desafíos”, señalaron sobre el desarrollo de la película, y añadieron que “las preocupaciones planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas” .

También reafirmaron su compromiso con entornos laborales libres de irregularidades y manifestaron su deseo de que el acuerdo permita a todos los involucrados “seguir adelante de forma constructiva y pacífica, incluyendo un entorno respetuoso en línea” .

Aunque no se revelaron los términos específicos del acuerdo, el entendimiento pone fin a una batalla que amenazaba con convertirse en uno de los juicios más seguidos de Hollywood en los últimos años.

Rompieron el círculo: cuál fue el acuerdo al que llegaron Blake Lively y Justin Baldoni tras su disputa legal Nicole Rivelli

Otros detalles del caso

Se esperaba que tanto Lively como Baldoni testificaran, al igual que otras figuras cercanas al proyecto, entre ellas Ryan Reynolds, esposo de la actriz .

Incluso mensajes de Taylor Swift habían sido recopilados como parte de las pruebas.

El caso también captó la atención por su dimensión digital.

Los abogados de Lively argumentaron que personas vinculadas a la productora de Baldoni, Wayfarer Studios, y a la firma The Agency Group PR habrían “amplificado” contenidos negativos sobre la actriz durante la promoción del filme.

Entre los antecedentes analizados por el tribunal figuraban mensajes internos de publicistas que discutían estrategias de posicionamiento mediático.

Por su parte, el juez Lewis J. Liman había permitido que la demanda por represalias avanzara hacia un juicio con jurado, aunque desestimó las acusaciones de acoso sexual por una cuestión técnica relacionada con la condición contractual de Lively.

La disputa explotó a fines de 2024, cuando Lively presentó una queja administrativa en California, situación que fue ampliamente cubierta por The New York Times.

Baldoni respondió con demandas contra la actriz y contra el propio medio, acusando difamación, acciones que más tarde fueron desestimadas por el tribunal.

El acuerdo anunciado ahora también incluye a las empresas asociadas a ambas partes y evita un proceso que prometía revelar detalles internos del rodaje y de las estrategias de comunicación desplegadas tras bambalinas.

En la declaración final, ambos actores destacaron que la película terminada sigue siendo motivo de orgullo para quienes participaron en su realización.