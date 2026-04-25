Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson que terminó en la cancelación de su serie

Una supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson habría provocado la cancelación de una ambiciosa miniserie que ambos grababan para Netflix , según reportes de la prensa internacional.

El proyecto buscaba mostrar un reencuentro entre los dos exintegrantes de One Direction, revisando su historia compartida y su vida tras la fama.

One Direction en 2010. De izquierda a derecha: Niall Horan, Harry-Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson

De acuerdo con el tabloide británico The Sun, el incidente ocurrió hace unos seis meses durante el rodaje de un viaje por carretera en Estados Unidos .

El origen de la supuesta pelea

Según una fuente citada por el medio inglés, una discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física.

“Zayn le dio un puñetazo directo en la cara. Como llevaba anillos, le cortó la cabeza a Louis” , dijo esta fuente anónima.

El mismo relato asegura que Louis Tomlinson habría sufrido una conmoción cerebral tras el golpe y tuvo que recibir atención médica.

Según The Sun, el conflicto se habría originado por un comentario de Malik sobre la madre de Tomlinson, Johannah Deakin, fallecida en 2016 a causa de una leucemia.

“Lo que claramente más hirió a Louis fue el comentario de Zayn sobre su madre” , indicó otra fuente.

El episodio habría ocurrido frente a varias personas del equipo de producción, lo que aumentó su impacto.

Zayn Malik. Foto: Captura de pantalla

Cancelada la serie

El diario El País señala que el documental –que ya estaba en fase avanzada de grabación– buscaba retratar la relación entre ambos artistas, marcada por altibajos desde la salida de Malik de la banda en 2015.

Sin embargo, tras el altercado, las opciones de continuar el proyecto se habrían desvanecido.

De hecho, según The Sun, Netflix decidió cancelar la miniserie luego de perder la esperanza de una reconciliación entre ambos .

Aunque ninguno de los cantantes se ha referido públicamente al incidente, algunos gestos en redes sociales han alimentado las especulaciones.

Tomlinson dejó de seguir a Malik, al igual que dos de sus hermanas.

Qué se sabe sobre la supuesta pelea entre Zayn Malik y Louis Tomlinson que terminó en la cancelación de su serie. Foto @andieborie y DG Medios.

A esto se sumó una publicación de la directora del proyecto, Nicola Marsh, quien escribió en Instagram: “Ahí se va el último año de trabajo”, en aparente referencia a la cancelación.

Una relación de altos y bajos

La supuesta pelea revive una historia de tensiones entre ambos.

Tras la salida de Malik de One Direction, en 2015, protagonizaron un intercambio de mensajes en redes sociales que marcó el inicio de un distanciamiento que se extendió por años.

Aunque posteriormente lograron acercarse –incluso compartiendo momentos como el funeral de Liam Payne en 2024–, este nuevo episodio vuelve a poner en duda la cordialidad entre ambos artistas.

Por ahora, la información se basa en versiones de prensa y fuentes no oficiales .

Ni Malik ni Tomlinson han confirmado públicamente lo ocurrido ni han explicado las razones detrás de la cancelación del proyecto.