La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

En medio de la promoción de la secuela de El diablo viste a la moda, las actrices Anne Hathaway y Meryl Streep sorprendieron con una reflexión sobre Chile y el impacto de la dictadura militar en la libertad de expresión.

En una entrevista con Mega, Hathaway fue consultada por la libertad de expresión en tiempos en que este derecho no está garantizado.

La reflexión de Anne Hathaway y Meryl Streep sobre Chile en la gira de El diablo viste a la moda

Las declaraciones de Hathaway

“Claramente debo tener en consideración que estoy hablando con una periodista de Chile, para saber cómo la libertad de expresión fue vulnerada en su país”, dijo en un principio la actriz.

“ No quiero decir a la ligera sí, sigan hablando, porque sé que muchas personas en Chile pagaron un precio demasiado alto por luchar por el derecho a la libertad de expresión ”, afirmó.

La intérprete, que vuelve a encarnar a la periodista Andy Sachs en la nueva película, también vinculó esa experiencia con debates actuales sobre la libertad de expresión, en particular en Estados Unidos, en medio de críticas hacia figuras públicas y autoridades.

“Debemos aferrarnos con fuerza a mantenernos unidos y tener claro en qué lugar de la historia quieres estar, y hacer todo lo que se pueda. Hablar lo más fuerte que se pueda mientras sea seguro”, agregó.

¿Qué dijo Streep?

Streep, en tanto, reforzó esa idea al comparar la experiencia chilena con el contexto político estadounidense.

La actriz sostuvo que existe un clima de temor que inhibe a algunas figuras públicas de expresar sus opiniones.

“Creo que las personas que tienen cargos de responsabilidad o en el Gobierno no están levantando la voz... ese es su trabajo, nosotros confiamos en ellos. Pero ellos tienen miedo por su integridad física y eso es algo que nadie esta hablando públicamente ”, dijo.

“Tú acabas de mencionar lo que pasó en Chile, y nosotros lo tomamos como una advertencia para los estadounidenses”, agregó Streep.

Hollywood y la dictadura de Pinochet

Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se implementó una fuerte censura contra medios de comunicación y expresiones artísticas, con el cierre de diarios, radios y revistas, además de persecución a periodistas y creadores.

No es la primera vez que actores de Hollywood declaran sobre la dictadura de Augusto Pinochet .

En 1987, una carta adjudicada al grupo Comando 135 - Acción Pacificadora Trizano, presuntamente ligado a la extrema derecha, amenazó a 77 artistas nacionales con el exilio o la muerte.

Días después, los actores chilenos recibieron cartas y llamados de apoyo de parte de Jane Fonda, Robert Redford, Robert De Niro, Laurence Olivier, Meryl Streep, Glenn Close y otras celebridades de Hollywood.

Sin embargo, la intervención más llamativa fue la de Christopher Reeve, quien encarnó a Superman en 1978. El actor viajó a Chile y leyó un mensaje de apoyo para los 77 artistas amenazados .

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