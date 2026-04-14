Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar. Foto: Coachella

Después de cuatro años alejado de los grandes escenarios, Justin Bieber regresó como cabeza de cartel de Coachella con un espectáculo que se alejó de los grandes producciones habituales del festival .

Por su parte, el cantante canadiense apostó por la intimidad, la nostalgia y un concepto tan inesperado como comentado: revisar su carrera en vivo desde YouTube.

Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar. Foto: Coachella

Un comienzo suave e introspectivo

El show, realizado la noche del sábado en el desierto de California, comenzó con un escenario prácticamente vacío y una estética minimalista.

Vestido con ropa holgada y sin mayores elementos visuales, Justin Bieber abrió con canciones de sus discos más recientes , Swag y Swag II.

La primera parte del espectáculo estuvo centrada en su material más nuevo, con momentos más íntimos, incluyendo un segmento acústico.

Según Billboard, esta parte acústica demostró que “la mayor fortaleza de Bieber reside en esos momentos más suaves”, donde logró que miles de asistentes guardaran silencio.

Con una laptop y YouTube: por qué el show de Justin Bieber en Coachella está dando que hablar. Foto: Coachella

Viaje al pasado con YouTube

Pero el punto de quiebre llegó cuando el propio Bieber anunció que quería llevar al público “en un viaje”.

Fue entonces cuando se sentó frente a su laptop y comenzó a navegar por YouTube en pleno escenario .

Según la BBC, el artista “pasó gran parte del concierto sentado frente a una computadora portátil, cantando al ritmo de videos musicales de YouTube de sus éxitos más antiguos”, en lo que fue interpretado como “un aparente homenaje a la plataforma en la que fue descubierto”.

Desde ahí, reprodujo clips de sus antiguos videos y canciones, cantando fragmentos de éxitos como Baby, Never Say Never o Sorry, mientras las imágenes se proyectaban en pantalla gigante.

Vogue describió esta parte como “un épico espectáculo nostálgico, de una manera novedosa” , en el que el cantante “prácticamente hizo karaoke, repasando sus mayores éxitos de la adolescencia”.

El momento, sin embargo, no estuvo exento de fallas técnicas. “El wifi fue un poco problemático a veces, pero de alguna manera le dio un toque especial”, dijo Vogue haciendo hincapié en lo espontáneo del segmento.

Para Variety, este fue uno de los aspectos más llamativos del concierto: “es difícil recordar otra actuación de un artista importante que incluyera una parte del set dedicada a un karaoke en vivo por internet” .

Reacciones divididas en las redes

La decisión generó reacciones divididas tanto entre el público presente como en la transmisión online.

Las críticas apuntaron principalmente a lo sencillo y minimalista que fue la presentación de Justin Bieber.

El contraste con la jornada anterior fue evidente. Mientras Sabrina Carpenter apostó por un espectáculo “extravagante y maximalista”, con cambios de vestuario, narrativa escénica e invitados, el artista canadiense apostó por la sobriedad y la conexión con su público.

Pese a esto, las Believers, que es como se denominan sus fans, agradecieron los clásicos del pasado (muchos que no habían sido cantados en años) y disfrutaron de la noche bautizada como Bieberchella.

Billboard interpretó el espectáculo como una declaración personal: “para Bieber, parecía tratarse más de celebrar su paz ganada con esfuerzo” , tras años marcados por la exposición mediática y problemas de salud que lo llevaron a cancelar su última gira mundial.

Artistas invitados y celebridades como público

Más allá de la polémica, el show también incluyó invitados como The Kid Laroi, Tems y Wizkid , además de un cierre con fuegos artificiales.

En paralelo, su esposa, Hailey Bieber, fue vista entre el público durante varios momentos del concierto.

También se vio a otras celebridades entre el público, como Timothée Chalamet y Kylie Jenner, además de Katy Perry y Justin Trudeau, quienes también asistieron al festival.

El 18 de abril, en el segundo fin de semana de Coachella, será clave para ver si Justin Bieber ajusta su propuesta o reafirma su show más íntimo.