De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

En su primera transmisión, jugó básquet, billar y ping pong, y adelantó detalles de su regreso a los escenarios.

Antonio Alburquerque 
Antonio Alburquerque
Justin Bieber debuta como streamer y promete transmisiones diarias en Twitch

Justin Bieber acaba de sumar una nueva faceta a su carrera. El cantante canadiense, de 31 años, debutó oficialmente esta semana como streamer en Twitch, con la promesa de realizar transmisiones diarias.

Su primer directo, emitido el 22 de octubre, acumula más de 700 mil visualizaciones y mostró un lado más relajado del artista, lejos de los escenarios y los focos tradicionales.

Bieber transmitió desde un enorme estudio acondicionado como complejo deportivo. Cuenta con cancha de básquet, mesa de pool, rampa de skate, minigolf y un espacio para producir y crear música.

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

Durante más de una hora, jugó partidos con sus amigos, recorrió el lugar con una cámara en mano y apenas se dirigió a su audiencia, aunque sí adelantó que planea hacer de los streams una rutina.

Transmisiones diarias de Justin Bieber

“Vamos a hacer esto prácticamente todos los días, así que asegúrense de sintonizar. Va a ser increíble”, dijo el músico al final de la transmisión.

El canal del intérprete de Sorry y Peaches ya supera los 120 mil seguidores en Twitch, una plataforma que, de acuerdo con Business of Apps, reúne a más de 30 millones de visitantes únicos cada día.

En redes sociales, los fanáticos celebraron el debut del cantante. “Se nota que Justin será genial en el streaming”, escribió un usuario en X. Otro añadió: “La única razón por la que descargo Twitch”.

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

Justin Bieber y su vuelta en Coachella

Durante el directo, Bieber también dio un adelanto de su próximo gran proyecto: su show como cabeza de cartel en Coachella 2026, un concierto por el que habría firmado un acuerdo récord de más de 10 millones de dólares, según el Daily Mail.

Será su primera presentación principal desde 2022, y promete incluir material de sus dos últimos álbumes, incluido SWAG, lanzado en julio pasado.

De los escenarios a Twitch: Justin Bieber se lanza como streamer y promete transmisiones diarias

Bieber explicó que su incursión en el streaming busca ser una forma “más espontánea y auténtica” de conectar con sus seguidores.

“Quiero hacerlo por diversión, no como un trabajo”, comentó durante el estreno, que registró un pico de más de 11 mil espectadores simultáneos.

