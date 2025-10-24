Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico que recibió Kim Kardashian tras su divorcio con Kanye West. Foto: Europa Press.

Kim Kardashian, la empresaria y estrella de los reality, reveló en un adelanto de The Kardashians que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral , una condición de salud que habría sido desencadenada, según presume, por el estrés que sufrió durante su divorcio con Kanye West.

En el video, se ve cómo la mujer de 45 años dice que hay “como un pequeño aneurisma” y, después, hay escenas en las que se somete a una tomografía cerebral para analizar mejor la situación.

El médico le habría dicho a Kim K que la razón detrás de este hallazgo médico es por “puro estrés”.

Acto seguido, se compartieron imágenes de la socialité llorando, mientras habla de su divorcio con el cantante Kanye West. “Esta ha sido la semana más estresante de mi vida (...) Estoy feliz de que se haya acabado”.

Pero, ¿qué es un aneurisma cerebral? ¿Por qué fue tan estresante el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West?

Qué es un aneurisma cerebral, el diagnóstico de Kim Kardashian

De acuerdo a Mayo Clinic, un aneurisma cerebral sucede cuando un vaso sanguíneo del cerebro tiene un abombamiento. Es decir, se hincha, formando una especie de globo .

En general, los aneurismas son comunes y gran parte de ellos no son graves, especialmente si son pequeños y no se rompen. No suelen causar síntomas y muchos pacientes descubren que tienen uno cuando se hacen pruebas por otros motivos de salud.

No obstante, si llegara a romperse, requiere un tratamiento de urgencia, pues es potencialmente mortal.

Además, si es que el aneurisma crece mucho, sí puede provocar síntomas como :

Dolor de cabeza intenso.

Debilidad.

Dificultad para hablar.

Dificultad para mantener el equilibrio.

Si es que se rompe, puede provocar un dolor de cabeza intenso y repentino, usualmente descrito por los pacientes como “el peor dolor de sus vidas”. También náuseas, visión doble, confusión, convulsiones y pérdida de conocimiento.

El estresante divorcio entre Kim Kardashian y Kanye West

Según el adelanto del reality show, Kim Kardashian sugirió que el estrés que vivió durante el divorcio con Kanye West podría haberle provocado el aneurisma.

En el podcast Call Her Daddy, la empresaria había comentado sobre el declive de su relación con el cantante. Dijo que se trató de un vínculo tóxico, que ya no podía tolerar.

“Creo que cuando uno envejece, ya no tolera esa mierda. No tiene tiempo (...) Es muy difícil seguir adelante con una relación que es tóxica. Cuando tienes hijos, es definitivamente más difícil irse que quedarse. Y cambia la vida de todos para siempre”.

En conversación con el New York Times, el Dr. Shazam Hussain, director del Centro Cerebrovascular de la Clínica Cleveland dijo que no existe evidencia de que el estrés y los aneurismas estén relacionados directamente .

“En general no lo relacionamos”, dijo. No obstante, mencionó que el estrés prolongado puede provocar hipertensión, lo que sí aumenta el riesgo de padecer un aneurisma.

Además, hábitos como el tabaquismo y antecedentes familiares pueden también elevar los riesgos.