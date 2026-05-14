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    Republicanos de EE.UU. bloquean por séptima vez intento de frenar guerra en Irán

    Por 49 votos frente a 50 fue rechazada la moción avalada por los demócratas en el Senado estadounidense. Sin embargo, hubo tres legisladores republicanos que rompieron con su partido y se unieron a las filas opuestas, demostrando las crecientes fisuras en su colectividad ante el conflicto.

    Por 
    Lya Rosen
    Senado de Estados Unidos. Foto: Archivo.

    Este miércoles, los republicanos bloquearon por séptima vez en el Senado de Estados Unidos el intento demócrata de frenar la guerra de Irán, el primera de este tipo desde que el presidente Donald Trump excedió el plazo de 60 días para solicitar la autorización del Congreso para continuar los combates.

    Aunque los republicanos rechazaron casi por unanimidad la resolución -la moción fracasó por 49 votos frente a 50-, hubo tres senadores republicanos que rompieron con su partido y se unieron a las filas demócratas, en una señal de las crecientes fisuras en el Partido Republicano a causa del conflicto.

    Entre ellos la legisladora republicana Lisa Murkowski (Alaska), quien en esta ocasión se sumó a sus colegas Susan Collins (Maine) y a Rand Paul (Kentucky), que ya habían votado en contra de la iniciativa en distintas ocasiones, con el objetivo de retirar a las tropas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

    La senadora republicana Lisa Murkowski. Imagen @lisamurkowski en X.

    Como informó DW, la propuesta demócrata apela a la Ley de Poderes de Guerra de 1973 que exige que el Congreso autorice formalmente las acciones militares cuando hayan pasado 60 días desde que, por razones excepcionales, el presidente de EE.UU. inicie la operación.

    La votación de este miércoles es la primera que se produce en el Senado desde que ese plazo -que comenzó a regir el 2 de marzo- terminó el 1 de mayo pasado. Sin embargo, los republicanos argumentan que la cuenta quedó suspendida por el alto el fuego vigente entre Washington e Teherán.

    No obstante, los demócratas prometieron seguir presionando para que se aprueben las votaciones, obligando a los republicanos a pronunciarse repetidamente sobre lo que las encuestas muestran como una guerra impopular y cuyo costo plantea peligros políticos de cara a las elecciones estadounidenses de mitad de mandato, de acuerdo a The New York Times.

    Más sobre:Estados UnidosSenadoDemócratasRepublicanosGuerra en IránDonald TrumpPoderes de GuerraMundo

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