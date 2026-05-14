Huenchumilla adelanta que senadores DC rechazarán idea de legislar megarreforma y afirma sentir “desconfianza” del gobierno

El senador de la Democracia Cristiana (DC) Francisco Huenchumilla, afirmó este miércoles que, llegado el momento, en el Senado rechazará la idea de legislar la megarreforma presentada por el gobierno de José Antonio Kast y, además, que no negociará debido a su desconfianza con el Ejecutivo.

En un nuevo capítulo del pódcast Como te lo explico, de las periodistas Paula Catena y Mónica Rincón, el expresidente DC abordó el actual escenario político en medio de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional.

El senador Huenchumilla aseguró que el gobierno de Kast tiene los votos en la Comisión de Hacienda y en la Sala de la Cámara Alta para la aprobación de la iniciativa y que la ausencia de debate con la oposición se debe a “una decisión política estratégica” del Ejecutivo “para sacar rápido este proyecto y dar un golpe de efecto político y comunicacional”.

En este sentido, Huenchumilla pronosticó que el gobierno ni siquiera buscará llegar a acuerdos en el Senado, “simplemente porque ya tiene los votos, tiene los votos con creces. Tiene votos incluso de gente de izquierda ”, aunque no reveló nombres.

No obstante, el representante de La Araucanía señaló que “los tres senadores de la DC no estamos disponibles para eso, para votar a favor de la idea de legislar”.

“Eso hemos venido planteando, porque el tema se da en la idea de legislar, porque si pasa esa barrera, después en la discusión particular puedes llegar a ciertos acuerdos y eso fluye, pero lo central, es cómo tu apruebas la idea de legislar”, complementó Huenchumilla.

En esa línea, a título personal, planteó que “personalmente no estoy disponible para nada. Voy a rechazar la idea de legislar, porque no le creo al gobierno, tengo un problema de confianza".

“No le creo que esté en condiciones que presentar un programa de buena fe, y querer negociar, yo creo que no quiere eso el gobierno”, añadió.

Asimismo, el legislador DC cuestionó que “el gobierno negocia con la convicción de que eso es lo mejor para el país, de acuerdo a sus convicciones y uno no puede ser fanático en la vida, uno debe estar abierto a que se puede equivocar”.

Ausencia de oposición

En esa línea, Huenchumilla también abordó el rol de la oposición durante la tramitación del Plan Nacional de la Reconstrucción, la que, aseguró, ha estado ausente y carece de una estretegia para enfrentar a la actual administración.

Al respecto, el senador afirmó que la conducta de presentar una extensa batería de indicaciones, tuvo como fin de “obligar al gobierno a conversar, decirle ‘usted me enmarañó el debate, yo también se lo complico, por qué no conversamos mejor’. Es un mecanismo procedimental que siempre se usa”.

Sin embargo, relevó que “el gobierno no quiere el diálogo. Lo he visto en otros proyectos, lo he visto en intervenciones en la sala y, por lo tanto, yo creo que ese es el diseño del gobierno", sostuvo.

Con todo, planteó que “lo que pasa, es que no existe una oposición con un diseño estudiado y pensado de responder a la siguiente pregunta: ¿cómo actuamos políticamente frente a un gobierno de estas características? No existe ese diseño, la izquierda no tiene ese diseño".

En su análisis, Huenchumilla afirmó que no existe tal estrategia, ya que la oposición cometió “un error” al negociar con el gobierno y el oficialismo, en base de la administración de las distintas comisiones de la Cámara y la mesa directiva en función de “cómo voy yo ahí”, postura que atribuyó a los partidos opositores.