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    Política

    Postulación a la ONU: Bachelet alista viaje a Rusia y apuesta por reunirse con líderes de países con posibilidad de veto

    Brasil y México están trabajando en la agenda de la expresidenta por su carrera por encabezar el organismo. Esta semana emprendió una gira por la región y entre fines de mayo e inicios de junio evalúa una visita a Moscú. “Se están haciendo gestiones, las están haciendo Brasil y México", indicó el excanciller Heraldo Muñoz.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    Tras exponer frente a la Organización de Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet retomó con fuerza esta semana su despliegue internacional, concentrado en América Latina, en el marco de su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

    Sin embargo, la dos veces mandataria también proyectó una nueva gira, que iniciaría entre fines de mayo e inicios de junio, donde pretende concretar su visita a Rusia e, idealmente para ellos, una reunión con el presidente de dicho país, Vladimir Putin.

    Así lo reveló su excanciller -y uno de los principales hombres en Chile detrás de su campaña- Heraldo Muñoz, en el podcast “Cómo te lo explico”, transmitido por La Tercera. “Las autoridades de Rusia han solicitado saber si es que la presidenta Bachelet va a ir a Moscú y, efectivamente la presidenta Bachelet va a ir a Moscú a reunirse con las autoridades, porque Rusia es un miembro permanente del Consejo de Seguridad”, aseguró.

    Sobre la fecha, Muñoz indicó que “vamos a ver, eso depende de las propias autoridades rusas. Algunos candidatos ya se han reunido con el canciller (ruso), pero nosotros esperaríamos que no solo se pueda reunir con el canciller, y que, como es el caso de una expresidenta, que también se pueda reunir con el presidente Putin. No hay fecha tentativa”.

    Rusia pertenece al denominado grupo de cinco países del Consejo de Seguridad con asiento permanente, los que cuentan con poder para vetar su candidatura a la ONU. Por eso cobra relevancia un encuentro entre ella y Putin, así como también concretar su apuesta de juntarse con los otros cuatro líderes principales de dichas naciones, como Emmanuel Macron, en Francia; Keir Starmer, en Reino Unido; Xi Jinping, en China, y el más complicado de todos, Donald Trump, en Estados Unidos.

    Así lo ha proyectado Bachelet con Brasil y México, los dos países que quedaron sosteniendo su candidatura luego de que el Presidente José Antonio Kast decidiera retirar el apoyo de Chile a su cruzada electoral internacional.

    Consultado en el mismo programa sobre si estos encuentros serán presenciales, Muñoz respondió que “en la medida de lo posible, sí. La expresidenta conoce a varios de los mandatarios. Por cierto conoce a Donald Trump, estuvo en una reunión de APEC; conoce a Putin, estuvo en una reunión en su primer mandato; conoce a Xi Jinping, se ha reunido dos o tres veces durante el tiempo en que fui canciller, conoce a Macron”.

    “Se están haciendo gestiones, las están haciendo Brasil y México. Están solicitando esas reuniones. Esperamos que el presidente Macron la pueda recibir, o primeros ministros, en el caso de Starmer en el Reino Unido”, añadió el excanciller.

    Luego, agregó: “También tiene que ir a Beijing. Estuvo en noviembre con el canciller (chino), pero aspiramos a que pueda estar con Xi Jinping. También es una interrogante (si Trump la recibe), no sabemos. Esperamos que sea recibida por una alta autoridad y ojalá sea, en cada uno de los cinco casos, los más altos dignatarios”.

    De momento, Bachelet mantendrá su agenda en Latinoamérica. Este lunes inició su gira visitando Brasil, donde se reunió con el presidente Lula da Silva.

    Este miércoles, en tanto, concretó una nueva reunión con el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi, y mañana pretende reunirse otra vez con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

    En su periplo latinoamericano, Bachelet podría sumar visitas a Colombia y Panamá, dos países que también serán claves este año en la ONU, ya que si bien no tienen poder de veto, también les toca integrar el Consejo de Seguridad del principal organismo internacional.

    Más sobre:Michelle BacheletONUNaciones UnidasRusiaChinaEstados UnidosHeraldo Muñoz

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