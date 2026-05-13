“Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

Patricia Bullrich, actual senadora argentina y exministra del gobierno de Javier Milei, visitó recientemente el Metro de Santiago e hizo una reflexión que grabó en el andén. “Nos pasaron por arriba. 143 kilómetros de subterráneo versus 56,6”, empezó a decir en el video que después publicó en su cuenta de X.

La legisladora destacó que el metro de Chile transporta a más de 600 millones de pasajeros al año, muy por encima del subte argentino —el primero de Latinoamérica—, que alcanza cerca de 191 millones de usuarios anuales.

“Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte, allá por 1913. Y 113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión”, escribió en la publicación.

“Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

Patricia Bullrich compara el Metro de Santiago con el de Argentina

La reflexión de la ministra Bullrich en el Metro de Santiago fue un llamado de atención para replantear el uso e inversión del subte en Buenos Aires.

“La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años . Acá, en cambio, seguimos discutiendo parches”, comentó en su post de X.

Dijo que el actual servicio en la capital argentina “funciona mal. Líneas que no conectan y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complicado. Mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo”.

El punto de comparación fue el metro santiaguino que tiene 143 estaciones —en lugar de las 90 que tienen en Buenos Aires— y transporta 600 millones de usuarios anuales , mientras que el subte argentino solo 191 millones.

“Somos el primer subte de América Latina. El de Chile es de 1975. Sin embargo, nos pasaron por arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Darle velocidad al subte en Buenos Aires para que conecte cada rincón de la ciudad”.