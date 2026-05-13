SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Lamentable” y “bastante pirotécnico”: Leitao critica querella presentada por alcalde Concha por fraude al fisco

    La exalcaldesa de Peñalolén señaló sobre su sucesor que tiene “una desmedida necesidad de figuración, de transformarse en un actor político relevante de la política, en el ámbito local, nacional, etc”.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “Lamentable” y “bastante pirotécnico”: Leitao critica querella presentada por alcalde Concha por fraude al fisco Dedvi Missene

    La exsubsecretaria de Prevención del Delito Carolina Leitao criticó este miércoles la querella presentada por su sucesor en la alcaldía de Peñalolén, Miguel Concha (FA), por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

    Tras una auditoría externa realizada al municipio durante la administración de Leitao, se advirtió un déficit de $ 16.318.389.000 entre 2021 y 2024. Por lo anterior, el alcalde frenteamplista presentó una querella contra su antecesora en marzo pasado.

    De forma paralela, el Ministerio Público ya estaba investigando las causas de este déficit desde, al menos, diciembre del año pasado, posterior al conocimiento de esta auditoria.

    En el marco de esta indagatoria, a principios de este mes, la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron una serie de diligencias que involucraron llevarse una serie de equipos informáticos del municipio, incluyendo el que utilizaba Leitao.

    En ese contexto, abordó este miércoles en una entrevista con CNN Chile la investigación en su contra.

    “Primero comentarles que estoy tranquila, porque siempre tengo la convicción de haber actuado conforme a la ley. Yo soy abogada además, así que tengo plena convicción de aquello, yo y mi equipo. Por supuesto, voy a responder y voy a desvirtuar cada una de las imputaciones que se han hecho”, respondió sobre el asunto la exalcaldesa.

    En ese sentido, cargó contra la querella realizada por Concha: “Yo creo que es lamentable haber utilizado esto y haber hecho un show, la verdad es que bastante pirotécnico, con un despliegue comunicacional y con una estrategia comunicacional para finalmente atacar a una persona”.

    Para Leitao, la iniciativa legal del actual alcalde busca “una desmedida necesidad de figuración, de transformarse en un actor político relevante de la política, en el ámbito local, nacional, etc”.

    Sobre el déficit en sí mismo, enfatizó que nunca habían negado su existencia. “De hecho dejé solicitándose y tramitándose un leaseback para poder solventar, digamos, obviamente las deudas que estaban pendientes a propósito de ese déficit", detalló.

    Rechaza irregularidades en horas extras y redestinación de recursos

    Otro punto de la querella, y que fue abordado por la auditoría externa al municipio, fue el importante aumento en el gasto de personal y de horas extras.

    En detalle, se detectó que entre 2021 y 2024, el gasto en funcionarios a contrata pasó de $2.568 millones a $5.563 millones, los honorarios de $4.406 millones a $7.392 millones. En el caso de las horas extras, en 2021 ascendieron a $589 millones y en 2024, a $1.442 millones.

    Sobre el asunto, Leitao explicó que se habría desvirtuado el informe de Contraloría sobre el tema. “Todas las horas que se pagaron y que se pagaban por horas extraordinarias eran certificadas por cada una de las jefaturas. Yo puedo demostrar, hubo varios reportajes sobre horas extra de municipales, y no se va a encontrar nada, porque las personas que trabajaban en horas extraordinarias lo hacían haciendo tareas concretas en el municipio”, explicó.

    Sobre la acusación de redestinación de recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU), rechazó que los hubieran utilizado “para hacer caja”.

    Están absolutamente justificadas. Los programas se licitaron, se licitaron y hubo algunos proyectos que fracasaron por problemas de financiamiento, porque no era suficiente para el proyecto que se postuló, porque algunos eran muy antiguos, son prepandemia, y por lo tanto subieron los costos de construcción y por lo tanto no se pudieron ejecutar”, detalló Leitao.

    Finalmente, enfatizó que está disponible para entregar “toda la información que la Fiscalía necesite para efectos de, obviamente, aclarar, o toda la información que necesite para efectos de poder definir que no hay un delito”.

    Lee también:

    Más sobre:Carolina LeitaoPeñalolénFraude al fiscoInvestigación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Caso Gatica: TOP no condenó a Ministerio en Público a pagar por juicio y abogado de Crespo llama a Fiscalía a no insistir

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que agrava penas por delitos contra integrantes de la comunidad educativa y pasa al Senado

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    En La Moneda y frente a Irarrázaval: la discusión que terminó por quebrar la relación entre Araos y Lincolao

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    CDE en vigilancia por “cuota Flores”: comité penal estudia la causa y espera diligencias clave para querellarse

    Lo más leído

    1.
    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: simularon un desmayo y un artefacto explosivo

    Detienen a tres sujetos por intento de estafa en sucursales de BancoEstado: simularon un desmayo y un artefacto explosivo

    2.
    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    A menos de una semana en el cargo: Pedro Natho renuncia a la secretaría ejecutiva de la Comisión Verdad y Niñez

    3.
    Chinamart: diputado Andrés Celis se desiste de querella contra Karol Cariola por tráfico de influencias

    Chinamart: diputado Andrés Celis se desiste de querella contra Karol Cariola por tráfico de influencias

    4.
    El singular beneficio familiar que se reactivó en el gobierno de Kast: otorga 10 UF al séptimo hijo del mismo sexo

    El singular beneficio familiar que se reactivó en el gobierno de Kast: otorga 10 UF al séptimo hijo del mismo sexo

    5.
    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Abogado de Maipú: “Para que Joaquín Lavín haya podido defraudar al Fisco necesitaba la municipalidad”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Barcelona en TV y streaming

    Revisa el horario y recorrido de la procesión del Cristo de Mayo que se realiza este miércoles

    Revisa el horario y recorrido de la procesión del Cristo de Mayo que se realiza este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Caso Gatica: TOP no condenó a Ministerio en Público a pagar por juicio y abogado de Crespo llama a Fiscalía a no insistir

    Cámara de Diputados aprueba proyecto que agrava penas por delitos contra integrantes de la comunidad educativa y pasa al Senado

    Lo que el 10% no dice, la columna de Valentina Paredes
    Negocios

    Lo que el 10% no dice, la columna de Valentina Paredes

    El precio del cobre no tiene techo y alcanza nuevo máximo histórico

    Reforma de pensiones: nuevo presidente de las AFP pide hacer un “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago
    Tendencias

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Gana oxígeno en la Liga: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vence de visita al Villarreal y se aleja del descenso
    El Deportivo

    Gana oxígeno en la Liga: Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vence de visita al Villarreal y se aleja del descenso

    “El apoyo del mundo privado es fundamental”: Copachi valora la renovación de importante alianza que impulsa el deporte paralímpico

    Champions, transferencias, récords y muchos millones de dólares: la megaobra que enaltece a Manuel Pellegrini en el Betis

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización
    Tecnología

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos
    Cultura y entretención

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Muere el histórico productor Jack Douglas, el hombre que se sintió culpable “toda la vida” por el asesinato de John Lennon

    Iván Jaksic y el libro que convirtió a Andrés Bello en una figura clave para entender América Latina

    Wes Streeting, el ministro de Salud británico que buscaría desafiar el liderazgo de Keir Starmer en Reino Unido
    Mundo

    Wes Streeting, el ministro de Salud británico que buscaría desafiar el liderazgo de Keir Starmer en Reino Unido

    Estados Unidos eleva a 67 los buques bloqueados tras un mes de cierre del estrecho de Ormuz

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat