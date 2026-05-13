“Lamentable” y “bastante pirotécnico”: Leitao critica querella presentada por alcalde Concha por fraude al fisco

La exsubsecretaria de Prevención del Delito Carolina Leitao criticó este miércoles la querella presentada por su sucesor en la alcaldía de Peñalolén, Miguel Concha (FA), por fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

Tras una auditoría externa realizada al municipio durante la administración de Leitao, se advirtió un déficit de $ 16.318.389.000 entre 2021 y 2024. Por lo anterior, el alcalde frenteamplista presentó una querella contra su antecesora en marzo pasado.

De forma paralela, el Ministerio Público ya estaba investigando las causas de este déficit desde, al menos, diciembre del año pasado, posterior al conocimiento de esta auditoria.

En el marco de esta indagatoria, a principios de este mes, la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron una serie de diligencias que involucraron llevarse una serie de equipos informáticos del municipio, incluyendo el que utilizaba Leitao.

En ese contexto, abordó este miércoles en una entrevista con CNN Chile la investigación en su contra.

“Primero comentarles que estoy tranquila, porque siempre tengo la convicción de haber actuado conforme a la ley. Yo soy abogada además, así que tengo plena convicción de aquello, yo y mi equipo. Por supuesto, voy a responder y voy a desvirtuar cada una de las imputaciones que se han hecho”, respondió sobre el asunto la exalcaldesa.

En ese sentido, cargó contra la querella realizada por Concha: “Yo creo que es lamentable haber utilizado esto y haber hecho un show, la verdad es que bastante pirotécnico, con un despliegue comunicacional y con una estrategia comunicacional para finalmente atacar a una persona”.

Para Leitao, la iniciativa legal del actual alcalde busca “una desmedida necesidad de figuración, de transformarse en un actor político relevante de la política, en el ámbito local, nacional, etc”.

Sobre el déficit en sí mismo, enfatizó que nunca habían negado su existencia. “De hecho dejé solicitándose y tramitándose un leaseback para poder solventar, digamos, obviamente las deudas que estaban pendientes a propósito de ese déficit", detalló.

Rechaza irregularidades en horas extras y redestinación de recursos

Otro punto de la querella, y que fue abordado por la auditoría externa al municipio, fue el importante aumento en el gasto de personal y de horas extras.

En detalle, se detectó que entre 2021 y 2024, el gasto en funcionarios a contrata pasó de $2.568 millones a $5.563 millones, los honorarios de $4.406 millones a $7.392 millones . En el caso de las horas extras, en 2021 ascendieron a $589 millones y en 2024, a $1.442 millones.

Sobre el asunto, Leitao explicó que se habría desvirtuado el informe de Contraloría sobre el tema. “Todas las horas que se pagaron y que se pagaban por horas extraordinarias eran certificadas por cada una de las jefaturas. Yo puedo demostrar, hubo varios reportajes sobre horas extra de municipales, y no se va a encontrar nada, porque las personas que trabajaban en horas extraordinarias lo hacían haciendo tareas concretas en el municipio”, explicó.

Sobre la acusación de redestinación de recursos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU), rechazó que los hubieran utilizado “para hacer caja”.

“Están absolutamente justificadas. Los programas se licitaron, se licitaron y hubo algunos proyectos que fracasaron por problemas de financiamiento, porque no era suficiente para el proyecto que se postuló, porque algunos eran muy antiguos, son prepandemia, y por lo tanto subieron los costos de construcción y por lo tanto no se pudieron ejecutar”, detalló Leitao.

Finalmente, enfatizó que está disponible para entregar “toda la información que la Fiscalía necesite para efectos de, obviamente, aclarar, o toda la información que necesite para efectos de poder definir que no hay un delito”.