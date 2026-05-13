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    Mulet (FRVS) anuncia acciones legales por “fraude” en Codelco tras auditoría que detectó sobreestimación en producción de 2025

    El parlamentario FRVS calificó la situación como “grave” y llamó al gobierno a que se establezca una comisión especial, que indague el estado actual de la estatal cuprífera y su proyección a futuro.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    MARIO TELLEZ

    Sospechas generó este martes la producción informada por Codelco en diciembre de 2025, ya que, de acuerdo con cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la estatal reportó una producción anual de 172 mil toneladas de cobre propio, cuando entre enero y noviembre había producido en promedio cerca de 105 mil.

    Según las cifras, en diciembre de ese mes, la producción de las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales, aumentó 47% en relación a noviembre, saltando de 68 mil a 100 mil toneladas del metal. Y desde la estatal, un informe preliminar de auditoría interna para la división Chuquicamata, que está aun en proceso, reportó 20 mil toneladas de cobre fino más de las autorizadas, según publicó el Diario Financiero.

    Y, tras conocerse estas cifras, el diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció que prepara una serie de acciones legales por lo que, a su juicio, representa una alteración y fraude en las cifras de producción de la minera, con una sobreestimación de 20 mil toneladas en diciembre de 2025.

    El parlamentario calificó la situación como “grave”, por lo que reiteró su llamado al gobierno a que se establezca una comisión especial que indague el estado actual de la empresa y su proyección a futuro.

    Pide comisión investigadora

    Al respecto, Mulet recordó que “hace un mes y medio” denunció que en Codelco que existían fundadas sospechas que había alterado la producción el año 2025 para aparecer con mejores cifras. “Hoy nos hemos interesado que un informe preliminar interno de Codelco detecta una sobreestimación de 20 mil toneladas en la producción del año 2025, particularmente en el mes de diciembre. Esto es un hecho extremadamente grave”.

    Por lo mismo, reiteró que “vengo del año 2022 pidiendo que se haga algo tipo comisión Marcel para que se estudie de verdad Codelco, que durante las últimas tres o cuatro administraciones ha ido develando que es una empresa que tiene adentro problemas agudos y difíciles”.

    El parlamentario agregó que “aquí se requiere una comisión internacional que audite. No bastan las auditorías internas de Codelco, nos ha estado mintiendo muchos años. Para qué decir los sobrecostos de los proyectos de Chuquicamata, El Salvador, El Inca, El Teniente, Andina. En todos los proyectos los precios se subestimaron y cuestan tres o cuatros veces, y a la producción no se llega nunca”, sostuvo.

    Considerando estos antecedentes, el legislador anunció que “ahora queda acreditado esto que habíamos denunciado y que es muy grave. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que se sepa la verdad. Estamos preparando, incluso, una denuncia de orden penal porque aquí hay delito. Aquí al menos hay una administración fraudulenta que hoy es un tipo penal, y quizás otros delitos porque recién lo estamos estudiando”.

    Más sobre:CodelcoJaime Muletproduccióncobredenuncia2025

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