Evento con Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas: Vendimia del Valle del Maipo 2026 tendrá tarjeta Bip! oficial

Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas serán los artistas principales de la cuarta versión de la Vendimia del Valle del Maipo, evento que organiza el Gobierno Regional de Santiago y que este año se realizará por primera vez en el Parque Estadio Nacional, del 21 al 22 de mayo, entre las 12:00 y las 22:00 horas.

Ejecutada por la Corporación Regional de Desarrollo de Santiago, la actividad gratuita y familiar proyecta convocar a más de 150 mil personas durante sus tres jornadas.

El jueves 21 de mayo será la presentación de Los Tres; el viernes 22 será el turno de María José Quintanilla; y el sábado 23 de mayo el cierre estará a cargo de Los Jaivas.

“Queremos que Santiago vuelva a encontrarse en sus espacios públicos y qué mejor que hacerlo con música, cultura y vino. Esta cuarta Vendimia del Valle del Maipo reunirá a grandes artistas como Los Tres, María José Quintanilla y Los Jaivas, junto a 41 viñas y una gran oferta gastronómica, en una fiesta gratuita y familiar pensada para todos los santiaguinos y quienes visitan nuestra ciudad”, destacó el gobernador, Claudio Orrego.

La actividad reunirá a 41 viñas del Valle del Maipo y contará con la participación de las 52 comunas de la región, convirtiéndose en una vitrina para la identidad, cultura y oferta turística de Santiago.

El evento incluirá además una oferta gastronómica de restaurantes y foodtrucks, exhibiciones de emprendedores locales, además de experiencias familiares como una zona para niños y un espacio para personas TEA.

Las entradas gratuitas ya están disponibles, previa inscripción, en www.vendimiavalledelmaipo.cl.

En ese sitio, además, se puede acceder a la preventa de copas de degustación que se ofrecen en tres formatos: copa con tres tickets por $11.000, copa con cinco tickets por $16.000 y copa con ocho tickets por $21.000, todos valores más cargo por servicio.

Tarjeta Bip! oficial

El 21 de mayo, día en que parte el evento, se lanzará la tarjeta Bip! oficial de la Vendimia del Valle del Maipo 2026, en una edición limitada de 5.000 ejemplares.

Según los organizadores, este artículo busca transformarse en un recuerdo oficial del evento y en un símbolo de la cultura vitivinícola del Valle del Maipo.