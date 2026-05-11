Sauron y la forja del Anillo Único: confirman estreno de la tercera temporada de Los Anillos de Poder

Una de las apuestas más ambiciosas del streaming prepara su regreso. Tras finalizar la emisión de su segunda temporada en octubre de 2024, El señor de los anillos: Los anillos de poder volverá durante la última parte del año.

En el marco de la presentación anual Upfront de Amazon, Prime Video confirmó que el tercer ciclo de la producción basada en la obra de J. R. R. Tolkien se lanzará el próximo 11 de noviembre.

Ben Rothstein / Prime Video

“Desde el principio, esta serie ha encarnado la escala, la ambición y la narrativa cinematográfica que definen a las series globales más grandes de Prime Video”, señaló Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios.

“La extraordinaria respuesta de millones de fans en todo el mundo ha dejado claro que este viaje a través de la Tierra Media continúa resonando, y ese impulso no ha hecho más que crecer de cara a la tercera temporada”, agregó.

La plataforma detalló que la tercera entrega experimentará un salto temporal. La historia se desarrollará durante el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja necesaria para ganar la guerra, atar a todos los pueblos a su voluntad y al fin gobernar toda la Tierra Media.

De acuerdo con la compañía, el primer ciclo sigue siendo el estreno de serie de televisión más grande en la historia de Prime Video, y el segundo se encuentra entre las cinco temporadas recurrentes más vistas de todos los tiempos.

Ben Rothstein / Prime Video

Se espera el retorno de sus principales actores, incluyendo Charlie Vickers (Sauron), Morfydd Clark (Galadriel), Robert Aramayo (Elrond), Owain Arthur as (Durin IV) y Maxim Baldry (Isildur).

La conducción creativa de la ficción vuelve a recaer en J. D. Payne y Patrick McKay, showrunners, guionistas y productores de la serie.