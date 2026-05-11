Lula tras reunión con Bachelet: “Su experiencia la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la ONU”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, reafirmó este lunes su respaldo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de sostener una reunión oficial con la exmandataria en el Palacio de Planalto, en Brasilia.

El encuentro, que se extendió por cerca de una hora, se enmarca en la ofensiva diplomática que encabeza la exjefa de Estado para reunir apoyos internacionales de cara al proceso que definirá al sucesor del actual secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Tras la cita, Lula destacó públicamente la trayectoria política e internacional de la exjefa de Estado chilena y aseguró que posee las condiciones necesarias para encabezar el organismo multilateral.

“Recibí, este lunes a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para tratar de su candidatura al cargo de Secretaria General de la ONU. Discutimos varios temas de la agenda internacional y el papel que una ONU reformada necesita tener para la promoción de la paz y del desarrollo sostenible, así como para el fortalecimiento del multilateralismo”, señaló.

El mandatario brasileño agregó que “ su experiencia como jefa de Estado y profunda conocedora de la ONU la acredita para ser la primera mujer latinoamericana en liderar la organización ”.

Reunión clave en Brasilia

La reunión entre Lula y Bachelet se realizó horas después del regreso del mandatario brasileño desde Estados Unidos, donde sostuvo actividades oficiales y encuentros políticos tras su visita a Washington.

La cita en Brasilia ocurre además en un momento relevante para la candidatura de la exmandataria chilena, especialmente luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidiera retirar el respaldo oficial que inicialmente había entregado Chile a su postulación durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

Pese a ello, Brasil y México han mantenido públicamente su apoyo a Bachelet.

De hecho, Lula ya había expresado anteriormente que la ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos “cuenta con una sólida trayectoria y el currículum más destacado para el puesto”.

El mandatario brasileño también ha resaltado su experiencia como Presidenta de Chile en dos periodos, además de sus cargos como directora ejecutiva de ONU Mujeres y alta comisionada para los Derechos Humanos.

La carrera por la Secretaría General

Cabe recordar que el pasado 21 de abril, la exmandataria compareció durante tres horas ante los 193 estados miembros de la Asamblea General de la ONU, instancia en la que defendió su candidatura y presentó sus principales lineamientos programáticos.

En aquella oportunidad, inició su intervención agradeciendo expresamente el respaldo de Brasil y México.

“Estoy muy conmovida por la confianza que han depositado en mí en este momento de peligro y de esperanza”, sostuvo entonces.

Durante esa presentación, la expresidenta expuso una agenda centrada en la renovación del multilateralismo, la protección de los derechos humanos, la reforma institucional del organismo y la necesidad de fortalecer la conexión entre Naciones Unidas y la ciudadanía.

En la carrera para suceder a Guterres también figuran el diplomático argentino Rafael Grossi, la economista costarricense Rebeca Grynspan y el expresidente senegalés Macky Sall.