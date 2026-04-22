Michelle Bachelet dice que Kast tuvo “razones políticas” para retirarle el apoyo a la ONU y el Presidente defiende su decisión

La jornada fue extensa. Durante tres horas, en el salón Trusteeship Council Chamber, la expresidenta Michelle Bachelet rindió examen ante los 193 países miembros de la asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, para intentar convertirse en la primera mujer en liderar la secretaría general de ese foro.

Inmediatamente después de su presentación, la exmandataria enfrentó uno de los temas que han cruzado su candidatura: La decisión del presidente José Antonio Kast de retirarle el respaldo del gobierno que inicialmente anunció (en septiembre) y luego oficializó (en febrero) Gabriel Boric.

“No impacta para nada. No impacta para nada porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas”, señaló la exmandataria, quien hoy es la candidata oficial de los gobiernos de Brasil y México.

Sobre el punto, precisó que “la explicación que se da (en la Cancillería) es otra, que claramente no coincide porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro nomás. La vez pasada éramos trece, eran, yo no estaba de candidata”.

Enfatizó, en todo caso, que “cada gobierno tiene el derecho de tomar decisiones, tiene el derecho de nominar a alguien y tiene el derecho de retirar la nominación”, y agradeció al respaldo de Brasil y México.

“La verdad -dijo- es que han sido fantásticos, todo el apoyo en todo punto de vista. Así que vamos así con mucha fuerza adelante, porque hay que luchar para que una mujer, y ojalá de la región, sea su próxima secretaria general”.

En un día clave para Bachelet, el presidente Kast reafirmó sus razones retirarle el apoyo, determinación que informó el 24 de marzo, días después de recibirla en el palacio de La Moneda.

“Ella lo que tiene que hacer es presentar sus propuestas. Nosotros lo que señalamos, y lo señalé yo, tuve dos conversaciones con ella. Una previa, otra posterior. Ustedes la pudieron ver. Todas esas conversaciones que tuvimos fueron largas. Fueron buenas conversaciones. Pero yo le planteé que no iba a contar con el patrocinio y el apoyo de Chile para esa candidatura”, dijo.

El Jefe del Estado ahondó en el contenido de la conversación que tuvo con la expresidenta. “La mirada que al menos le planteé de parte de nuestro gobierno es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países”, dijo. Y que, en ese contexto, le hizo mención a la situación de Haití “que lleva años sin solucionarse y que requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema. Y es algo que bastantes países han planteado. Yo reconozco que las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas. Tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo”.

Reforzó esta postura el canciller Francisco Pérez Mackenna, quien insistió este martes en que la postulación de la exmandataria tiene bajas probabilidades de éxito, pese a su exposición ante la Asamblea General y al respaldo de otros países de la región.

“Cuando decidimos lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación de candidatos en la región y también porque teníamos información de que era probable que importantes actores respecto de estas decisiones estuvieran...”, dijo el canciller.

Luego al ser requerido sobre si la información que tenían de otros actores corresponde a la advertencia de un posible veto de Estados Unidos a la figura de la expresidenta, contestó: “Es lo que ya les dije, teníamos información”.

Investigación sumaria

Durante la jornada la Cancillería instruyó una investigación sumaria en contra de los funcionarios de la misión diplomática chilena en Nueva York que habrían realizado gestiones a favor de la candidatura de la expresidenta.

Esto luego de que Ex-Ante reveló la existencia de correos electrónicos en que aparecen coordinando una reunión con el presidente de la asamblea general y copian el mensaje al embajador de Brasil. Se trata de gestiones que contravienen la orden de Cancillería que desde el 24 de marzo instruyó cesar cualquier apoyo a esa candidatura.

En mayo asume la embajada el exministro Roberto Ampuero, quien -según se afirma- tendrá este tema como uno los prioritarios en su carpeta.

Balance positivo

En medio de estas polémicas, quienes acompañaron a Bachelet en su presentación cuentan que terminó “cansada, pero feliz” y aseguran que el balance es positivo.

Una fuente comenta que desde que la expresidenta llegó a Nueva York el 15 de abril -se está quedando en la residencia de la representación de Brasil-, se enclaustró para revisar una cincuentena de minutas.

El lunes -durante la jornada previa- coordinó los detalles con los embajadores de Brasil y de México, más el exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Cristián Barros, quien se encuentra en Nueva York. Y, a las 18 horas, se conectó vía telemática con el grupo asesor de su candidatura, que encabeza el exministro Heraldo Muñoz, y en el que participan excancilleres, entre ellos, José Miguel Insulza e Ignacio Walker.

Bachelet -quien mañana en la tarde regresa a Chile- fue la primera candidata al máximo cargo en la ONU en realizar su presentación. También lo hizo el argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y para hoy se esperan las intervenciones del del expresidente de Senegal, Macky Sall, además de la actual secretaria general de UN Trade and Development (UNCTAD), la costarricense Rebeca Grynspan.

El plan de Bachelet es reunirse -en una primera fase- con los representantes de los países del P5 -que son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y que integran Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido-, para continuar con los miembros no permanentes.