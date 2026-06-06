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    Países miembros del Escudo de las Américas respaldan a Rodrigo Paz y denuncian intentos de desestabilización en Bolivia

    En una declaración conjunta, las naciones integrantes de la coalición regional, entre las que se cuentan EE.UU., Chile y Argentina, afirmaron que quienes estén financiando la protestas "con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional" deben rendir cuentas.

    Por 
    Lya Rosen
    El presidente Donald Trump posa con los líderes de las naciones miembros del Escudo de las Américas en Miami, Florida. Foto: Official White House/Daniel Torok. Daniel Torok

    Las naciones integrantes de Escudo de las Américas, entre las que se cuentan Estados Unidos, Chile y Argentina, emitieron este viernes una declaración conjunta en la que expresaron su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz y denunciaron bloqueos y financiamiento criminal detrás de las protestas en Bolivia.

    A través de un comunicado, suscrito además por Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, rechazaron las acciones que estarían afectando la distribución de alimentos, medicinas y suministros esenciales para la población.

    “Los países miembros del Escudo de las Américas condenan los esfuerzos continuos por derrocar al gobierno legítimo y ampliamente electo del presidente Rodrigo Paz en Bolivia”, señala el texto.

    Para luego indicar que existen denuncias sobre posibles intentos de desestabilización y pidieron que los hechos sean investigados por las autoridades competentes.

    “Quienes están financiando estas protestas con dinero ilícito proveniente del narcotráfico y del crimen transnacional deben rendir cuentas por sus actos”, asegura el pronunciamiento, aunque no identifica a personas u organizaciones responsables del presunto financiamiento.

    Los gobiernos que firman la declaración también exhortaron a los sectores movilizados por demandas legítimas a que recurran a las instancias de diálogo promovidas por el Ejecutivo boliviano y eviten que sus reivindicaciones sean utilizadas con fines políticos.

    “Aquellos que tengan reclamos legítimos deberían aprovechar la disposición del gobierno al diálogo y denunciar a quienes pretenden instrumentalizar sus causas para recuperar el poder”, cierra la declaración.

    El respaldo de Escudo de las Américas surge en medio de la prolongada crisis social y política que afecta a Bolivia por más de un mes, marcada por bloqueos a carreteras y conflictos en diferentes regiones del país altiplánico que exigen cambios en la conducción del Estado y la salida de Paz de la presidencia.

    Más sobre:Escudo de las AméricasBoliviaRodrigo PazDeclaraciónProtestasDesestabilizaciónFinanciamientoDiálogoMundo

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