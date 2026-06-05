CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Zúmbale Primo celebra 10 años de trayectoria en el Gran Arena Monticello

    El show está agendado para el próximo 27 de junio y las entradas ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

    Por 
    Equipo de Culto

    La banda tropical Zúmbale Primo, anuncia la celebración de sus 10 años de carrera con un concierto único en el Gran Arena Monticello. La banda se presentará con una puesta en escena diseñada a la altura de este hito y con grandes sorpresas, reuniendo a generaciones que han bailado y coreado sus éxitos desde 2016.

    El show repasará una década de cumbia chilena: desde los clásicos que los consolidaron como referentes del género como “Que te vaya bien”, “Tatto”, “Me emborracharé”, “Corazón Dividido”, “Un hombre no llora”, “Contigo”, “Hablando con la Luna”, entre muchos otros temas que los mantienen vigentes en las pistas de baile y escenarios de todo el país.

    La producción incluirá montaje escénico de gran formato, luces, visuales, pantallas y una banda completa pensada para entregar una experiencia inmersiva y festiva a la altura de una década de éxitos como la que han generado hasta ahora.

    Alex, Nelson, Christopher, Rurick, Hernán, Erick y Claudio, anteriormente formaron parte importante de reconocidas bandas del mismo género y eso los hace altamente reconocidos en el medio. Cada uno de ellos cuenta con más de 10 años de trayectoria y experiencia musical, recorriendo los más importantes escenarios. En 2023 realizaron una exitosa gira nacional que recorrió ciudades de todo Chile tales como: Santiago, Curicó, Olmué, Antofagasta, Temuco, Buin, Valdivia, Puerto Montt, Pucón, Linares, Punta Arenas, Concepción, Yungay, Paine, Osorno, Loncoche, Lautaro, La Serena y Pichilemu, entre otras.

    Ese mismo año participación en el Festival del Huaso de Olmué y fueron escogidos por votación como los “artistas más populares” del certamen.

    Luego realizaron una exitosa presentación en el cierre de los premios “Pulsar 2023”, organizado por la SCD y transmitido a todo el país por TVN. También participación en la gira nacional de la Teletón. En dicha instancia, además la agrupación estuvo en la noche de cierre de campaña, realizada en el escenario de la Quinta Vergara haciendo bailar a miles de personas.

    Asimismo, en 2024 Participaron en más de 40 escenarios a nivel nacional en su gira verano con una brillante presentación en el festival de la Independencia de Talca, entre muchas otras presentaciones que han marcado su existencia en estos diez años.

    “Diez años se dicen fácil, pero detrás hay recorrido, público y mucha historia. Queremos que esa noche en el Monticello sea un agradecimiento en grande a toda la gente que nos ha acompañado. Va a ser un show que estará de miedo y a la altura de lo que significa llegar hasta acá”, señala la banda.

    Zúmbale Primo ha marcado a la música tropical chilena con un sello inconfundible y una energía en vivo que los ha llevado a recorrer Chile y parte de Latinoamérica. Este aniversario no solo celebra el pasado, sino que reafirma su vigencia y proyección a futuro.

    Las entradas para ser parte de la fiesta de Zúmbale Primo el próximo sábado 27 de junio desde las 21 horas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.

    Más sobre:Zúmbale PrimoGran Arena MonticelloConciertosMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal amplía hasta el domingo detención de carabineros dados de baja en Atacama por irregularidades en procedimientos

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información

    Minsal hace llamado para que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión

    Crisis migratoria: gobierno despliega a cinco ministros en Arica y Presidente se prepara para liderar gira por la zona

    Progresismo destaca su “liderazgo” y derecha lo acusa de “radical”: las reacciones por coqueteo de Boric con futura candidatura

    Cardenal Chomali se reúne con representantes sindicales: expresan preocupación por avance de la IA y automatización

    Lo más leído

    1.
    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”

    2.
    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    Muere a los 77 años el “Indio” Solari, ícono del rock argentino y cantante de Los Redonditos de Ricota

    3.
    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”

    Amparo Noguera y acusación de “encerrona” del ministro Undurraga: “Es una falta de respeto y me parece delirante”

    4.
    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    La canción de los Beatles que John Lennon odiaba: “La letra era horrible”

    5.
    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    Carcuro, uniformes de colegio y la Revuelta: Los Tres en cinco shows memorables

    6.
    Persépolis y el legado de Marjane Satrapi: la historia del cómic que humanizó la revolución en Irán

    Persépolis y el legado de Marjane Satrapi: la historia del cómic que humanizó la revolución en Irán

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 5 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Cómo conseguir las 14 láminas especiales de Coca-Cola para el álbum del Mundial 2026

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 4 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información
    Chile

    Fiscal Valencia propone fin de secreto bancario a instituciones públicas y apunta a bancos por cómo entregan información

    Minsal hace llamado para que niños que viajen al extranjero estén vacunados contra el sarampión

    Crisis migratoria: gobierno despliega a cinco ministros en Arica y Presidente se prepara para liderar gira por la zona

    La FNE aprobó la absorción de Sky Airline por parte del Grupo Abra, pero con medidas de mitigación
    Negocios

    La FNE aprobó la absorción de Sky Airline por parte del Grupo Abra, pero con medidas de mitigación

    Mercado de multifamily suma 11 nuevos edificios a mayo, mientras que el precio promedio de arriendo cae

    La belleza de la duda

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado
    Tendencias

    Quién era James Handy, actor de Top Gun: Maverick y Jumanji, que falleció a los 81 años tras ser apuñalado

    Qué significa el “tren de sismos” que afecta a la Región de O’Higgins: sismólogo aclara si es precursor de un terremoto

    Cómo un mayor consumo de alimentos ultraprocesados se vincula con un mayor riesgo de demencia, según un nuevo estudio

    Ortiz mantiene la fe en que Colo Colo pueda avanzar en la Copa de la Liga: “Esperemos que hoy salga un resultado positivo”
    El Deportivo

    Ortiz mantiene la fe en que Colo Colo pueda avanzar en la Copa de la Liga: “Esperemos que hoy salga un resultado positivo”

    “Me siento débil; no he podido comer ni moverme”: el crudo relato de Matteo Arnaldi tras su baja de Roland Garros

    Nicolás Córdova pide a Manuel Pellegrini para la banca de la Roja: “Todos queremos que venga; sería un honor trabajar con él”

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor
    Tecnología

    Review del Epson LifeStudio Pop EF-61, el proyector que quiere reemplazar al televisor

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”
    Cultura y entretención

    Esteban Düch tras el Festival de Viña: “Fue un buen paso, pero no fue de esos que te cambia la vida drásticamente”

    Zúmbale Primo celebra 10 años de trayectoria en el Gran Arena Monticello

    Akriila anuncia firma con Atlantic Records y estrena su single “suave” junto a Jane Remover

    La NASA levanta la alerta de evacuación para astronautas de la Estación Espacial Internacional tras una fuga de aire
    Mundo

    La NASA levanta la alerta de evacuación para astronautas de la Estación Espacial Internacional tras una fuga de aire

    Las claves de la visita apostólica de siete días que el Papa León XIV inicia mañana a España

    La NASA aísla a sus astronautas de la Estación Espacial Internacional mientras la agencia rusa repara fugas

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?
    Paula

    A 10 años de los sellos negros: ¿estamos aprendiendo a comer mejor?

    186 años de bodas chilenas en fotografías

    Aborto por tres causales: el peso de la objeción de conciencia