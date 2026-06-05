Zúmbale Primo celebra 10 años de trayectoria en el Gran Arena Monticello

La banda tropical Zúmbale Primo, anuncia la celebración de sus 10 años de carrera con un concierto único en el Gran Arena Monticello. La banda se presentará con una puesta en escena diseñada a la altura de este hito y con grandes sorpresas, reuniendo a generaciones que han bailado y coreado sus éxitos desde 2016.

El show repasará una década de cumbia chilena: desde los clásicos que los consolidaron como referentes del género como “Que te vaya bien”, “Tatto”, “Me emborracharé”, “Corazón Dividido”, “Un hombre no llora”, “Contigo”, “Hablando con la Luna”, entre muchos otros temas que los mantienen vigentes en las pistas de baile y escenarios de todo el país.

La producción incluirá montaje escénico de gran formato, luces, visuales, pantallas y una banda completa pensada para entregar una experiencia inmersiva y festiva a la altura de una década de éxitos como la que han generado hasta ahora.

Alex, Nelson, Christopher, Rurick, Hernán, Erick y Claudio, anteriormente formaron parte importante de reconocidas bandas del mismo género y eso los hace altamente reconocidos en el medio. Cada uno de ellos cuenta con más de 10 años de trayectoria y experiencia musical, recorriendo los más importantes escenarios. En 2023 realizaron una exitosa gira nacional que recorrió ciudades de todo Chile tales como: Santiago, Curicó, Olmué, Antofagasta, Temuco, Buin, Valdivia, Puerto Montt, Pucón, Linares, Punta Arenas, Concepción, Yungay, Paine, Osorno, Loncoche, Lautaro, La Serena y Pichilemu, entre otras.

Ese mismo año participación en el Festival del Huaso de Olmué y fueron escogidos por votación como los “artistas más populares” del certamen.

Luego realizaron una exitosa presentación en el cierre de los premios “Pulsar 2023”, organizado por la SCD y transmitido a todo el país por TVN. También participación en la gira nacional de la Teletón. En dicha instancia, además la agrupación estuvo en la noche de cierre de campaña, realizada en el escenario de la Quinta Vergara haciendo bailar a miles de personas.

Asimismo, en 2024 Participaron en más de 40 escenarios a nivel nacional en su gira verano con una brillante presentación en el festival de la Independencia de Talca, entre muchas otras presentaciones que han marcado su existencia en estos diez años.

“Diez años se dicen fácil, pero detrás hay recorrido, público y mucha historia. Queremos que esa noche en el Monticello sea un agradecimiento en grande a toda la gente que nos ha acompañado. Va a ser un show que estará de miedo y a la altura de lo que significa llegar hasta acá”, señala la banda.

Zúmbale Primo ha marcado a la música tropical chilena con un sello inconfundible y una energía en vivo que los ha llevado a recorrer Chile y parte de Latinoamérica. Este aniversario no solo celebra el pasado, sino que reafirma su vigencia y proyección a futuro.

Las entradas para ser parte de la fiesta de Zúmbale Primo el próximo sábado 27 de junio desde las 21 horas están disponibles a través del sistema Ticketmaster.