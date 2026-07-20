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    Terpel, la filial de Copec, pone en venta su red de estaciones de servicio en Ecuador y espera cerrar la operación este año

    Al cierre del año pasado la operación de Terpel en Ecuador comprendía 110 estaciones de servicio, 14 tiendas de conveniencia y tres puntos de carga eléctrica.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Terpel venderá sus estaciones de servicio en Ecuador

    Terpel, la petrolera colombiana controlada por Empresas Copec, informó que la desinversión de sus bencineras propias debería completarse durante 2026, mientras que la salida de las estaciones afiliadas se extenderá hasta fines de 2030.

    Organización Terpel S.A., la filial colombiana de Empresas Copec y principal distribuidor de combustibles de ese país, informó en un comunicado que está llevando adelante un proceso de desinversión de su red de estaciones de servicio y tiendas de conveniencia en Ecuador, en una operación que la compañía espera cerrar en su mayor parte durante este año.

    Terpel lleva 18 años de presencia en Ecaudor.

    Terpel dijo que la decisión es parte de “su estrategia de enfocar sus esfuerzos en los negocios y mercados de mayor interés estratégico -como el negocio de lubricantes en Ecuador y Perú- y de fortalecer las líneas de negocio con mayor potencial de crecimiento y rentabilidad”.

    El calendario de la salida tiene dos velocidades. “La desinversión de las estaciones de servicio de propiedad de Terpel se prevé completar durante el presente año, mientras que la desinversión de la red de estaciones afiliadas se llevará a cabo de manera gradual y estimándose que dicho proceso culmine aproximadamente a finales del 2030, de conformidad con las condiciones comerciales, contractuales y regulatorias aplicables”, precisó la compañía.

    Las estaciones afiliadas son aquellas que operan bajo la marca sin ser propiedad total de Terpel.

    La empresa no informó el monto de la transacción ni la identidad de eventuales compradores, y advirtió que el cierre no está asegurado.

    “Como es natural en este tipo de operaciones, la ejecución de las transacciones podrá estar sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes y demás requisitos legales y regulatorios”, señaló.

    Terpel es la petrolera colombiana controlada por Empresas Copec.

    En consecuencia, agregó, “hasta tanto dichas condiciones se cumplan y las operaciones respectivas se perfeccionen, Terpel continuará operando los activos correspondientes en el curso ordinario de sus negocios”.

    Según la memoria integrada 2025 de Empresas Copec, al cierre del año pasado la operación de Terpel en Ecuador comprendía 110 estaciones de servicio, 14 tiendas de conveniencia y tres puntos de carga eléctrica.

    El país es, con todo, una fracción menor del negocio: el grueso de la red de Terpel está en Colombia, donde supera las 2.000 bencineras, a las que se suman operaciones en Panamá, Perú y República Dominicana.

    El segundo intento

    El anuncio no es la primera vez que Terpel intenta salir del retail de combustibles ecuatoriano. En junio de 2024 la compañía comunicó la venta del 100% de Terpel Comercial Ecuador y de sus activos en Perú a Primax, entonces controlada por el Grupo Romero, por US$ 64 millones.

    Un año después, en junio de 2025, la operación ecuatoriana se cayó: Terpel informó que “recibió una comunicación de Primax Comercial del Ecuador terminando el contrato de compraventa de acciones” y que, “dada la no materialización de la referida transacción”, seguiría operando las estaciones, tiendas de conveniencia y el negocio de lubricantes en ese país.

    La relación entre Copec y Terpel

    Terpel es filial de Empresas Copec, el holding industrial del grupo Angelini y una de las mayores compañías listadas de la Bolsa de Santiago.

    Cabe recorrdar que en 2010 Copec compró el control de Terpel, el mayor distribuidor de combustibles de Colombia, en una operación articulada a través de la sociedad Proenergía Internacional, matriz de Sociedad de Inversiones en Energía (SIE), que a su vez controla a Organización Terpel S.A.

    Desde entonces, Terpel ha sido la principal punta de lanza de la internacionalización del negocio de combustibles líquidos de Copec en la región, junto con la operación de Abastible en gas licuado -presente también en Ecuador a través de Duragas- y la red Mapco en Estados Unidos, adquirida en 2016.

    Terpel cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y consolida en los resultados de Empresas Copec.

    Más sobre:CopecTerpelBencinasGasolinas

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