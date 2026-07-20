Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”

Nuam, holding que integra las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, registró un nuevo hito en su ruta por lograr una integración bursátil regional, que trata del “uso de infraestructura tecnológica común y reglas operativas compatibles, con el objetivo de facilitar el acceso y la eficiencia del mercado”.

En concreto, el holding puso en marcha su nueva infraestructura tecnológica para la negociación de renta variable en el mercado chileno.

“Con esta implementación, Chile se incorporó a la misma base tecnológica que ya utilizan Colombia y Perú, completando así el despliegue regional de una infraestructura común para los tres mercados”, dijo nuam en un comunicado.

Sin embargo, este hito no supone aún la integración de los tres mercados, pero “sí completa la infraestructura tecnológica común que constituye un habilitador fundamental que permitirá seguir avanzando hacia ese objetivo, con una mayor compatibilidad operativa y tecnológica entre las tres plazas”.

En detalle, la firma explicó que el mercado chileno comenzó a utilizar “nuam Trading Workstation como pantalla de negociación y Nasdaq Eqlipse Trading como motor de calce, tecnologías que ya operan en los otros mercados administrados por nuam”.

Otras características son que la nueva infraestructura permite procesar hasta 10.000 transacciones por segundo, con una latencia inferior a 100 microsegundos, “multiplicando por diez la capacidad de procesamiento de la tecnología anterior y alineando a nuam con estándares utilizados por algunos de los mercados más avanzados del mundo”.

“La puesta en marcha de esta nueva infraestructura representa un hito para el mercado chileno y culmina la primera fase de la construcción del mercado integrado que hoy permite que los mercados de Chile, Colombia y Perú operen sobre una misma base tecnológica para la negociación de renta variable”, dijo Juan Pablo Córdoba, CEO de nuam.

Efectos e incidencias

Sobre sus efectos, durante su primera jornada de operación, según comentó nuam, el mercado chileno mantuvo la continuidad de sus operaciones en la nueva plataforma, registrando una negociación total de US$155.482.704 y 50.744 operaciones, lo que representa un aumento de 46,8% y 25,1%, respectivamente, frente al 21 de julio del año anterior.

“Estos resultados dan cuenta de la continuidad de la actividad del mercado y muestran cómo una infraestructura tecnológica de mayor capacidad, velocidad y eficiencia permite acompañar mayores niveles de negociación y procesamiento de operaciones”, dijo el holding.

No obstante, la misma nuam comentó: “Como ocurre en implementaciones de esta magnitud, durante la primera jornada se identificaron algunos requerimientos operativos e incidencias puntuales que nuestros equipos, junto con nuestros proveedores tecnológicos, han venido atendiendo y monitoreando de manera prioritaria”.

En tanto, desde una intermediaria señalaron que tuvieron problemas de conectividad durante la mañana, y que se vieron algunas inconsistencias en los volúmenes transados, mientras que desde otra firma apuntaron a que hay elementos que la hacen menos eficiente, “pero probablemente es un tema de costumbre”.

“Tuvimos inconvenientes con algunas órdenes que no fueron canceladas automáticamente”, comentan desde otra corredora.

El Ipsa, el principal índice bursátil de Chile, subió 0,10% a 10.898,36 y terminó con una racha de dos jornadas consecutivas negativas, donde perdió 1,26%.