CCU ahora es dueña del 100% de Aguas CCU Nestlé Chile tras comprar participación a su socia Nestlé

La embotelladora y cervecera CCU, controlada por Quiñenco (del grupo Luskic) y Heineken, anunció que este viernes concretó la compra del 49,9% de Aguas CCU Nestlé Chile a su socia en dicha empresa: Nestlé.

De este modo CCU, que ya poseía el 50,1% de Aguas CCU Nestlé Chile, ahora es dueña del 100% de la compañía que participa en la industria de las aguas en Chile a través de marcas como Cachantun, Más y Manantial.

En un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), CCU detalló que para determinar el precio del 49,9% de Aguas CCU Nestlé Chile se consideró un valor empresa del 100% de la compañía de aproximadamente $322.377 millones (unos US$353,48 millones), lo que sobre una base libre de efectivo y deudas, arrojó un precio de compra al cierre de aproximadamente $164.597 millones (unos US$180,48 millones), el cual se encuentra sujeto a ciertos ajuste propios de este tipo de transacciones.

CCU precisó que luego de materializada la operación continuará su relación comercial con Nestlé manteniendo la distribución de productos ready to drink (listo para beber) en el mercado de aguas y bebidas con café en Chile.

Asimismo CCU dijo que de momento no es posible determinar los efectos financieros de la operación en los activos, pasivos o resultados de la compañía.