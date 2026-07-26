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    Fiscalía investiga dos ataques a balazos que dejaron cuatro heridos en sector costero de Arica

    Los hechos ocurrieron de manera separada en las cercanías de playa La Lisera. Una de las víctimas permanece en riesgo vital, mientras el Equipo ECOH indaga si ambos episodios tienen algún tipo de vinculación.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalía investiga dos ataques a balazos que dejaron cuatro heridos en sector costero de Arica. Imagen referencial.

    El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Arica dirige las diligencias por dos ataques con arma de fuego registrados en el sector de playa La Lisera, en la avenida Comandante San Martín, al sur de la ciudad.

    De acuerdo con los antecedentes preliminares, se trataría de dos hechos distintos, aunque ocurridos en una misma zona y durante un periodo cercano, por lo que los investigadores buscan establecer si existe alguna relación entre ambos episodios.

    Conductor fue baleado al interior de un vehículo

    En el primer caso, desconocidos que se desplazaban en un vehículo habrían disparado contra otro automóvil que se encontraba estacionado, hiriendo a su conductor.

    Los demás ocupantes trasladaron a la víctima hasta un recinto asistencial y, durante el trayecto, se encontraron con personal de Carabineros, que colaboró en su llegada al hospital.

    El afectado es un hombre chileno, mayor de edad, quien permanece grave, pero fuera de riesgo vital. Las diligencias por este ataque quedaron a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros.

    Fiscalía investiga dos ataques a balazos que dejaron cuatro heridos en sector costero de Arica. Imagen referencial.

    Tres personas llegaron heridas al hospital

    De manera paralela, otras tres personas, dos hombres y una mujer, todos adultos y de nacionalidad chilena, ingresaron al hospital con heridas de bala.

    Uno de los hombres se encuentra en riesgo vital, mientras se investigan las circunstancias en que se produjo el ataque, que también habría ocurrido en el sector de playa La Lisera.

    Este segundo caso es indagado por la Brigada de Homicidios de la PDI, bajo la dirección del Equipo ECOH de la Fiscalía.

    Fiscalía investiga dos ataques a balazos que dejaron cuatro heridos en sector costero de Arica. Imagen referencial. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Investigan posible vínculo entre ambos hechos

    Hasta ahora, la Fiscalía no ha establecido que las cuatro víctimas se encontraran juntas ni que ambos ataques correspondan a un mismo episodio.

    Sin embargo, las diligencias buscan determinar si los hechos podrían haber sido cometidos por un mismo autor, si uno corresponde a una represalia o si, por el contrario, no existe relación entre ellos.

    En total, los ataques dejaron cuatro personas heridas, una de ellas en riesgo vital.

    Más sobre:FiscalíaAricaAtaqueBalaceraHeridosArica y ParinacotaPolicial

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